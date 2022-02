Washington (AFP). Obama assume la responsabilité de la mort de deux otages occidentaux, tués par erreur

Barack Obama a annoncé jeudi la mort de deux otages occidentaux d'Al-Qaïda, tués par erreur en janvier lors d'une opération américaine à la frontière pakistano-afghane, assumant la "pleine responsabilité" de cette tragédie pour laquelle il a présenté ses excuses. "Je veux exprimer ma douleur et faire part de mes condoléances aux familles de deux otages - un Américain, Warren Weinstein, et un Italien, Giovanni Lo Porto - qui ont été tués de manière tragique lors d'une opération américaine antiterroriste", a déclaré le président américain lors d'une brève allocution à la Maison Blanche. L'Américain Warren Weinstein, un travailleur humanitaire américain, avait été kidnappé par Al-Qaïda le 13 août 2011 au Pakistan, à son domicile de Lahore (est). M. Lo Porto, un travailleur humanitaire, avait disparu au Pakistan en 2012. Selon l'exécutif américain, une autre opération menée en janvier a permis d'éliminer Adam Gadahn, un Américain converti à l'islam, dit "Azzam l'Américain", qui était devenu porte-parole d'Al-Qaïda. Sur la base d'éléments rassemblés par les services de renseignement, les Etats-Unis pensaient "qu'il s'agissait d'une base d'Al-Qaïda, qu'il n'y avait aucun civil sur le site et que capturer les terroristes n'était pas possible", a expliqué M. Obama. Selon le Wall Street Journal, l'opération a été menée par des drones. "Dès que nous avons déterminé la cause de leur mort, j'ai ordonné que l'existence de cette opération soit déclassifiée et rendue publique", a précisé le président américain, s'engageant à "tirer les leçons de cette tragédie" "Je l'ai fait parce que les familles méritaient de connaître la vérité", a-t-il ajouté, soulignant que les Etats-Unis devaient faire preuve de transparence "dans les bons moments comme dans les moments difficiles". "Je regrette profondément ce qui s'est passé," a-t-il ajouté, soulignant assumer "la pleine responsabilité" de cette opération comme celle de "toutes les opérations anti-terroristes" américaines. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a présenté ses "condoléances les plus sincères" à la famille de Giovanni Lo Porto. "J'exprime ma profonde douleur pour la mort d'un Italien, qui a consacré sa vie au service des autres. Mes condoléances vont aussi à la famille de Warren Weinstein", a-t-il indiqué dans on communiqué que qui précise que M. Obama a personnellement informé M. Renzi mercredi. Giovanni Lo Porto, Sicilien de 39 ans, a été enlevé le 19 janvier 2012 au Pakistan, en même temps qu'un Allemand, qui a été libéré en octobre 2014 à Kaboul. Les deux travailleurs humanitaires étaient employés par l'ONG Welt Hunger Hilfe, et s'occupaient de construire des logements d'urgence après des inondations dévastatrices en 2010 au Pakistan, qui avaient touché jusqu'à 21 millions de personnes.

