Rome (AFP). 400 migrants disparus dans un naufrage en Méditerranée selon des survivants

Jusqu'à 400 migrants ont disparu dans le naufrage d'une embarcation de fortune dimanche en Méditerranée, selon des survivants débarqués mardi matin en Italie et interrogés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'ONG "Save the children". Les garde-côtes italiens, qui ont porté secours à 42 bateaux chargés au total de plus de 6.500 migrants dimanche et lundi, avaient annoncé lundi avoir sauvé 144 personnes et récupéré neuf corps après le naufrage de l'une de ces embarcations. Selon l'OIM et "Save the children", 144 à 150 survivants d'un naufrage sont arrivés mardi matin à Reggio Calabria, à la pointe sud de l'Italie. Les deux ONG n'étaient cependant pas en mesure de certifier qu'il s'agissait du naufrage évoqué par les garde-côtes. "Selon les témoignages recueillis ces dernières heures parmi les 150 survivants débarqués à Reggio Calabria, parmi lesquels quelques mineurs, il y aurait environ 400 victimes dans ce naufrage intervenu 24 heures après le départ des côtes libyennes", a annoncé "Save the children" dans un communiqué. "Parmi les victimes se trouveraient de nombreux jeunes garçons, probablement mineurs", a ajouté l'ONG. Des représentants de l'OIM ont également commencé à rencontrer les survivants à Reggio Calabria, a expliqué à l'AFP Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'organisation en Italie. Selon ces premiers témoignages, il y avait entre 500 et 550 personnes à bord du bateau qui s'est retourné. "Nous sommes encore en train d'enquêter pour comprendre la dynamique du naufrage", a expliqué M. Di Giacomo, selon lequel les premiers éléments laissent penser que le bateau a chaviré sous l'effet du mouvement des passagers quand ils ont aperçu les secours. Alors qu'un temps calme et printanier s'est installé sur la zone depuis quelques jours, les grade-côtes italiens ont annoncé mardi avoir secouru près de 8.000 migrants en Méditerranée depuis vendredi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire