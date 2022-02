Berlin (AFP). Mort de Günter Grass, Nobel de littérature et conscience morale de l'Allemagne

Le prix Nobel de littérature Günter Grass, conscience morale de l'Allemagne post-nazisme dont il était l'écrivain le plus connu à l'étranger, est mort lundi à 87 ans, a annoncé son éditeur. "Le prix Nobel de littérature Günter Grass est mort ce matin à l'âge de 87 ans dans une clinique de Lübeck", la ville du nord de l'Allemagne où il résidait, a annoncé la maison d'édition Steidl, sur son compte twitter. Sur sa page internet, frappée de la mention "Günter Grass 1927 - 2015", l'éditeur a publié plusieurs photos noir et blanc de l'écrivain, au profil si reconnaissable: épaisse moustache, pipe toujours allumée et lunettes baissées sur le nez. Selon la "Maison Günter Grass" à Lübeck, qui a ouvert un registre de condoléances, l'écrivain est décédé des suites d'une "infection". Homme de gauche, réputé pour ses prises de position polémiques, Günter Grass, prix Nobel de littérature 1999, était l'écrivain allemand de la seconde moitié du XXe siècle le plus connu à l'étranger. "Avec Günter Grass, le monde de la littérature perd un auteur au verbe éloquent et notre République l'un de ses citoyens les plus combattifs", a déclaré le président de l'Académie des Arts de Berlin, Klaus Staeck. L'auteur était en effet à la fois une figure incontournable du paysage littéraire de son pays et un acteur du débat public national qu'il contribuait à secouer par ses prises de position souvent polémiques. Son chef d'oeuvre reste "Le Tambour" (1959), l'histoire d'Oskar Matzerath, petit garçon qui décide de refuser de grandir et dont le petit tambour d'enfant résonne des soubresauts du nazisme, de la guerre et plus généralement du monde violent des adultes. Succès planétaire, le livre sera adapté au cinéma par Volker Schloendorff et reçut la Palme d'Or à Cannes en 1979 et l'Oscar 1980 du meilleur film en langue étrangère. L'écrivain, longtemps compagnon de route des sociaux-démocrates et proche, notamment, du chancelier Willy Brandt, a longtemps pourfendu les omissions de la classe dirigeante allemande d'après-guerre sur le nazisme. - L'anticommunisme le mène chez les SS - Un positionnement qui donna un écho d'autant plus fort aux révélations tardives qu'il fit lui-même en 2006 dans son autobiographie "Pelures d'oignon": l'écrivain, ancien membre des Jeunesses hitlériennes, avait été enrôlé en 1944 dans les Waffen SS, ce qu'il avait toujours passé sous silence. Né en 1927 à Dantzig, devenue Gdansk dans l'actuelle Pologne, ville du fameux "corridor" à l'origine de l'invasion de ce pays en 1939, Grass est le fils d'une mère d'origine cachoube (minorité slave de Prusse) et d'un modeste commerçant allemand. Après la chute du régime hitlérien, il connaît l'errance dans l'Allemagne de l'année zéro, puis le miracle de la reconstruction dans une République fédérale anti-communiste et matérialiste. Après un apprentissage de sculpteur, il séjourne à Paris dans les années cinquante et se décide pour une carrière d'écrivain. Dans l'Allemagne prospère des années 60, traversée par la contestation étudiante puis le terrorisme rouge, Günter Grass se veut contestataire, mais dans un sens réformiste. En janvier 1993, il quittera bruyamment le Parti social-démocrate (SPD) devenu à ses yeux trop conservateur mais cela ne l'empêchera pas de s'engager en 1998 en faveur du chancelier SPD Gerhard Schröder. C'est en 1999 qu'il reçoit le Prix Nobel de littérature couronnant l'ensemble de son oeuvre, 27 ans après un autre écrivain allemand politiquement engagé, Heinrich Böll. La dernière des prises de positions polémiques de Grass datait d'il y a trois ans. La publication dans un quotidien allemand d'un poème dans lequel il défendait l'Iran et estimait qu'Israël menaçait, avec ses armes atomiques, "la paix mondiale déjà si fragile", avait provoqué une véritable tempête de réactions.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire