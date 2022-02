Berlin (AFP). L'écrivain et prix Nobel allemand Günter Grass est mort

L'écrivain et prix Nobel de littérature allemand Günter Grass est mort lundi à 87 ans, a annoncé son éditeur sur son compte Twitter. "Le prix Nobel de littérature Günter Grass est mort ce matin à l'âge de 87 ans dans une clinique de Lübeck" (nord), a annoncé la maison d'édition Steidl. Sur sa page internet, l'éditeur a publié plusieurs photos noir et blanc de l'écrivain: épaisse moustache, pipe toujours allumée et lunettes baissées sur le nez. Homme de gauche, réputé pour ses prises de position polémiques, Günter Grass, prix Nobel de littérature 1999, était l'écrivain allemand de la seconde moitié du XXe siècle le plus connu à l'étranger. Lors d'une conférence de presse régulière, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que les autorités allemandes étaient "profondément bouleversées" par l'annonce de cette nouvelle "tragique". Sur son compte twitter, l'écrivain britannique Salman Rushdie, s'est lui-aussi exprimé: "C'est très triste. Un vrai géant, un inspirateur et un ami. "Joue du tambour pour lui, petit Oskar", a-t-il écrit, en référence au héros du chef-d'oeuvre de Grass, "Le Tambour", succès planétaire adapté au cinéma par Volker Schloendorff, qui reçut la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Lundi après-midi, un registre de condoléances va être ouvert à la maison Günter Grass, à Lübeck, a indiqué à l'AFP un responsable du lieu.

