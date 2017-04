Grande marées: La préfecture maritime appelle à la prudence

Les grandes marées se poursuivent vendredi 28 et samedi 29 avril. La préfecture maritime appelle à la plus grande prudence alors que 20 personnes se sont retrouvées isolées par la marée en 2 jours sur les côtes Normandes.

En privé, certains responsables de la sécurité maritime ne cachent pas leur agacement alors que le Cross Jobourg a eu a coordonner deux opérations de sauvetage en 2 jours à Saint Martin de Bréhal. Mercredi 26 Avril, ce sont 13 personnes qui ont dû être secourues alors qu'elles se trouvaient isolées par la mer montante. Le lendemain, même endroit, même cause, même conséquences pour 7 autres personnes.

connaître les horaires de marée.

Si ces deux opérations se sont bien terminées, ce n'est pas le cas tout le temps. Presque chaque année, des pêcheurs amateurs piégées par la marée montante décèdent sur les côtes de Normandie. La préfecture maritime dont la vigilance était d'ores et déjà accrue, faute à la convergence de trois facteurs propices à ce genre de phénomène (Grande marée, beau temps et week-end long), rappelle les uns et les autres à la plus grande prudence.

Écoutez le lieutenant de vaisseau, Pierre-Joachim Antona, porte-parole du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.

A LIRE AUSSI.

Calvados : sauvetage de deux jeunes femmes isolées par la marée

Manche : nouvelle tempête en mer avec des rafales jusqu'à 120 km/h

Manche : 13 personnes piégées par la marée

"Jungle": les mineurs à leur tour conduits loin de Calais

"Jungle": les mineurs à leur tour conduits loin de Calais