Paris (AFP). Rentrée scolaire le 1er septembre pour les élèves, les zones redécoupées

La rentrée 2015/16 aura lieu mardi 1er septembre pour les élèves, au lendemain de la rentrée de leurs professeurs, selon le projet de calendrier présenté jeudi par le ministère de l'Education, qui a modifié le périmètre des zones A, B et C pour prendre en compte le nouveau découpage des régions. Mêmes dates pour la rentrée suivante. Pour l'année scolaire 2017/2018, les quelque 800.000 enseignants reprendront le chemin de l'école le vendredi 1er septembre et les élèves le lundi 4 septembre. La fin de l'année intervient au plus tard à la fin de la première semaine complète de juillet (le 5 juillet pour 2015/16, le 8 pour 2016/17 et le 7 pour 2017/18). Ce projet a tenté de prendre en compte toutes les personnes impliquées, enfants, familles, enseignants, professionnels du tourisme, une gageure au regard des intérêts souvent divergents. Il a été discuté avec 55 organisations représentatives, a précisé le ministère. Côté élèves, "l'objectif est de se rapprocher le plus possible du rythme d'alternance sept semaines de classe/deux de vacances", considéré par les experts comme le meilleur schéma pour favoriser les apprentissages, souligne le ministère. Objectif quasi-rempli pour la période allant de septembre à Noël, mais plus délicat à atteindre ensuite: cinq semaines de cours pour la première zone à partir en vacances d'hiver en 2015/2016 et 2017/18, six semaines de cours des vacances d'hiver (vacances de février) à celles de printemps (vacances de Pâques), pour toutes les zones et sur les trois ans. Pour le dernier trimestre scolaire, le calendrier prévoit le pont de l'Ascension pour 2015/16 et 2016/17: le vendredi et le samedi suivant le jeudi de l'Ascension seront libres. Ces deux journées seront en revanche travaillées l'année suivante en raison de la présence dans la même semaine de deux jours fériés (les 8 et 10 mai). En réponse aux doléances du secteur touristique des zones de montagne, qui jugeaient trop tardives les dates des congés de printemps --il n'y a plus de neige dans les stations de ski--, ces vacances ont été avancées d'une semaine en 2015/16 et 2016/17. L'année suivante, la zone B verra cependant ces vacances-là s'achever le 6 mai. La création de nouvelles régions, dans le cadre de la réforme territoriale, a d'autre part rendu nécessaire le redécoupage des trois zones, A, B et C, pour les vacances d'hiver et de printemps, afin que toutes les académies d'une même région aient les mêmes dates de congés. La zone A comprendra les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg sont regroupées dans la zone B. La zone C regroupe Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Pour la Corse, la rentrée reste fixée au 3 septembre, comme annoncé en janvier 2014.

