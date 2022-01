Istanbul (AFP). Istanbul: un mort lors d'une attaque contre le QG de la police

Une personne a été tuée lors d'une attaque visant le quartier général de la police à Istanbul, au lendemain d'une prise d'otage meurtrière qui s'est soldée par la mort de deux militants d'extrême gauche et d'un magistrat, ont rapporté les médias turcs. Selon l'agence de presse DHA, deux personnes non identifiées ont ouvert le feu sur le bâtiment qui abrite la direction de la police, dans le district de Fatih. Les policiers ont alors riposté et tué un des assaillants, dont les télévisions turques ont montré des images du corps inanimé reposant sur la chaussée.

