Istanbul (AFP). Istanbul: une femme tuée lors d'une attaque contre le QG de la police

La police a tué mercredi une femme qui attaquait le quartier général de la police à Istanbul, au lendemain d'une prise d'otage meurtrière qui s'est soldée par la mort de deux militants d'extrême gauche et d'un magistrat, a annoncé le gouverneur d'Istanbul. Dans une déclaration écrite, le gouverneur Vasip Sahin a indiqué que deux personnes avaient ouvert le feu sur le bâtiment qui abrite la direction de la police, provoquant la riposte immédiate des policiers en charge de sa protection. "Une femme terroriste a été tuée lors de cet échange, elle portait sur elle une bombe et une arme à feu. L'autre assaillant, blessé, a réussi à prendre la fuite", a ajouté M. Sahin. Selon les médias turcs, le second assaillant a été arrêté peu après par les forces de l'ordre. Un policier a été légèrement blessé lors de la fusillade, a également indiqué le gouverneur.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire