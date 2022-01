Un policier allemand a été condamné mercredi à huit ans et demi de prison pour avoir tué et dépecé, apparemment à sa demande, un homme rencontré sur un site dédié au cannibalisme, a annoncé un tribunal de Dresde (est). "Il a été reconnu coupable de meurtre et d'avoir porté atteinte au repos des morts", a annoncé la présidente de la Cour, Birgit Wiegand.

