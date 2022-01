Dresde (Allemagne) (AFP). Allemagne: 8 ans et demi de prison pour un policier meurtrier aux fantasmes cannibales

Un policier allemand a été condamné mercredi à huit ans et demi de prison pour avoir tué et dépecé, apparemment à sa demande, un homme rencontré sur un site dédié au cannibalisme, a annoncé un tribunal de Dresde (est). "Il a été reconnu coupable de meurtre et d'avoir porté atteinte au repos des morts", a annoncé la présidente de la Cour, Birgit Wiegand. Detlev Günzel, 57 ans, père de trois enfants déjà adultes, a tué Wojciech Stempniewicz, un consultant de 59 ans d'origine polonaise, chez lui, en novembre 2013, avant de découper son corps en petits morceaux. Il l'avait enterré dans le jardin de sa maison de Hartmannsdorf-Reichenau, un petit village situé près de la frontière tchèque. Günzel et sa victime avaient fait connaissance un mois avant leur rencontre par le biais d'un site internet où les utilisateurs peuvent partager leurs fantasmes de cannibalisme. Au cours des débats, la défense de M. Günzel a plaidé que la victime, qui avait depuis longtemps exprimé son désir de mourir, s'était elle-même donné la mort par pendaison, dans la cave de l'accusé avant que celui-ci use d'un couteau puis d'une scie électrique sur l'homme baillonné et ligoté. Les enquêteurs ont confié aux juges qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer avec certitude les causes de la mort en raison de l'état du corps de la victime. Cette affaire macabre jugée depuis fin août à Dresde (est de l'Allemagne) a attiré l'attention de la presse du monde entier, lorsqu'elle avait été révélée en 2013.

