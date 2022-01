Istanbul (AFP). Turquie: 22 militants d'extrême gauche arrêtés après la prise d'otage meurtrière d'Istanbul

La police turque a interpellé mercredi une vingtaine de proches du groupe clandestin d'extrême gauche à l'origine de la prise d'otage qui s'est soldée la veille par la mort d'un magistrat et des deux militants qui le retenaient, ont rapporté les médias. Le coup de filet des forces de l'ordre s'est déroulé dans la ville d'Antalya (sud) et a visé 22 étudiants soupçonnés de liens avec le Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), qui a revendiqué la prise d'otage de mardi. Selon l'agence de presse Dogan, la police est intervenue après avoir reçu des renseignements laissant penser que le DHKP-C préparait d'autres opérations similaires à celle menée au palais de justice d'Istanbul. Les forces de l'ordre sont intervenues mardi soir contre deux militants armés proches de ce groupe marxiste, connu pour avoir mené de nombreux attentats en Turquie depuis les années 1990, qui retenaient depuis plusieurs heures un magistrat et menaçaient de le tuer. Les deux preneurs d'otage ont tués lors de l'intervention et le procureur Mehmet Selim Kiraz est décédé de plusieurs blessures par balles. Ce magistrat enquêtait sur les circonstances de la mort de Berkin Elvan, un adolescent décédé le 11 mars 2014 après 269 jours d'un coma provoqué par le tir d'une grenade lacrymogène de la police à Istanbul lors d'une manifestation en juin 2013.

