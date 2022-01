Istanbul (AFP). Turquie: décès du procureur blessé à l'issue de sa prise en otage

Le magistrat turc grièvement blessé lors de l'opération de la police qui a mis fin mardi soir à sa séquestration dans un tribunal d'Istanbul par des militants armés d'un groupe d'extrême gauche est décédé des suites de ses blessures, ont annoncé ses médecins. Le procureur Mehmet Selim Kiraz "était gravement touché lorsqu'il est arrivé (à l'hôpital) mais nous l'avons perdu malgré tous nos efforts", ont-ils indiqué lors d'une déclaration télévisée. Selon ces médecins, le magistrat avaient été "touché par balles à la tête et à la poitrine". "Il ne respirait plus et son coeur ne battait plus" lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, ont-ils ajouté. M. Kiraz a été pris en otage en début d'après-midi dans le palais de justice de Caglayan, dans la partie européenne d'Istanbul, par deux hommes armés se réclamant d'un groupe marxiste clandestin, le Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C). Dans une déclaration publiée sur un site internet qui en est proche, le DHKP-C avait menacé de tuer le magistrat s'il ne satisfaisait pas un certain nombre de revendications. Après plusieurs heures de négociations vaines, les unités d'intervention de la police ont mis fin mardi soir à la prise d'otage, tuant les deux militants du DHKP-C. Le procureur Kiraz était chargé d'enquêter sur les circonstances de la mort de Berkin Elvan, un adolescent décédé le 11 mars 2014 après 269 jours d'un coma provoqué par le tir d'une grenade lacrymogène de la police à Istanbul lors d'une manifestation en juin 2013.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire