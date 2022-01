Jeux vidéo: LAN à Avranches pour Pâques

Venez avec votre ordinateur, les jeux concernés et amusez-vous! C'est le principe d'une LAN, se regrouper tous au même endroit pour jouer dans la même pièce et non pas chacun chez soi via internet. Parmi les jeux proposés vous retrouverez League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Battlefield 4 et aussi quelques surprises.

Vous pourrez jouer pour le plaisir mais aussi la compétition avec des tournois organisés durant ce grand week-end. Des récompenses attendent les meilleures équipes, comme du matériel gamer ou de l'argent.

Rendez-vous du vendredi 3 à 17h au lundi 6 avril à 12h salle Victor Hugo à Avranches. Inscriptions et programme à retrouver sur www.partygame.fr.

Ecoutez Jean-Marc Sallard, président de Partygame, nous présenter le concept: