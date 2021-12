Shanghai (AFP). Patinage: Tuktamysheva la divine titrée aux Mondiaux, Méité 10e

La Russe Elizaveta Tuktamysheva a coiffé sa première couronne mondiale de patinage artistique à seulement 18 ans en dominant la compétition dames, surtout grâce à son excellence technique, samedi à Shanghai. La Française Maé Bérénice Méité (20 ans) a obtenu son meilleur classement en championnats du monde avec une 10e place (162,75). Un top 10 qui lui permet de rapporter deux places à la France dans la catégorie pour la prochaine édition, en 2016. "C'était un bon programme libre, je me suis engagée jusqu'au bout, il y avait des erreurs mais des difficultés sont passées", s'est félicitée la Française, qui participait à ses quatrièmes Mondiaux. Méité a déjà le regard tourné vers la saison prochaine, où elle entend passer en compétition la plus grande difficulté technique chez les dames, le triple axel. Une prouesse rare que Tuktamysheva a réussi avec maestria lors de son programme court, jeudi. La jeune Russe a été moins éblouissante avec son programme libre, où elle a joué les princesses orientales. Elle a été chancelante sur quelques éléments techniques mais a quand même remporté le programme (132,74) pour s'imposer avec un total de 210,36 points. Tuktamysheva a brillé toute cette saison, avec une première grande victoire en décembre à la finale du Grand Prix. Fin janvier, elle a été sacrée championne d'Europe à Stockholm. L'élève du réputé Alexei Mishin a pris une belle revanche sur la saison passée où elle avait été privée des jeux Olympiques chez elle en Russie en raison d'une sérieuse blessure à un pied. Elle avait perdu sa place en équipe nationale, poussée dehors par une pléthore de jeunes filles pas plus âgées qu'elles, voire même plus jeunes. L'une d'elle, Adelina Sotnikova, a même été sacrée championne olympique l'année dernière à Sotchi, mais elle a fait l'impasse sur la saison. La Japonaise Miyahara, qui a fêté ses 17 ans jeudi, a fait forte impression pour ses premiers championnats du monde en glanant l'argent (193,60). Tout comme la Russe Elena Radionova, âgée de 16 ans. Dauphine de Tuktamysheva à l'Euro-2015 il y a deux mois, elle s'est offert le bronze (191,47). La dernière journée des Mondiaux se termine par le programme libre messieurs, à l'issue duquel sera attribué le titre (10h45-14h55 heures françaises).

