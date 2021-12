Shanghai (AFP). Mondiaux de danse sur glace: les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en or

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde en danse sur glace pour la première fois de leur jeune carrière, vendredi à Shanghai. Papadakis/Cizeron ont totalisé 184,28 points devant les Américains Madison Chock et Evan Bates (181,34). Les Canadiens Katilyn Weaver et Andrew Poje ont pris le bronze (179,42). Gabriella Papadakis, 19 ans, et Guillaume Cizeron, 20 ans, sont devenus les plus jeunes champions du monde depuis 49 ans. Ils ont apporté la première médaille de ces championnats à la France et la première en or depuis 7 ans, toutes catégories confondues. Classés 13es lors des derniers mondiaux, ils ont fait un bon spectaculaire dans la hiérarchie cette saison et ont également fait une remontée rare au cours de ces championnats. Ils sont passés de 4es après le programme court à 1er, grâce à leur programme libre, particulièrement éblouissant. Ce programme, patiné sur le concerto N°23 de Mozart, leur a valu 112,34 points, soit le meilleur score de leur carrière mais aussi une performance dans le Top 10 de l'Histoire. "Tout est possible. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir", a dit papadakis, en larmes dans le Kiss and Cry à l'annonce du score. Ce fut une explosion de joie pour les 2 patineurs, qui ont provoqué de nombreux sifflets d'amdiration des quelque 15.000 personnes. Pour leur 2e saison en senior, ils ont démarré fort en remportant leurs deux Grand Prix et en terminant 3es de la Finale du Grand Prix, plus gros événement après les Mondiaux. Aux Championnats d'Europe en janvier à Stockholm, ils avient impressionné en devenant les plus jeunes depuis 50 ans à remporter le titre avec une ascension jamais vue: en une saison, ils sont passés de la 15e à la 1re place. Associés depuis 10 ans, ils ont été formés par la mère de Gabriella, à Clermont-Ferrand puis son passés par l'école de danse de Lyon avant de suivre leur entraîneur à Montréal, Romain Haguenauer. Ils s'entraînent depuis l'été dernier à Montréal avec 3 coaches: Haguenauer et les Canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, anciens vice-champions du monde en danse. Gabrielle Papadakis, d'un père grec et d'une mère française, fait des études de lettres. Guillaume Cizeron poursuit des études de management après avoir étudié l'art.

