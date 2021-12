Abattoirs AIM : énième report, les salariés sont en colère

Les salariés ont présenté ce vendredi matin leur projet de reprise partielle de leur entreprise devant le tribunal de commerce de Coutances. Les juges repoussent leur décision au 31 mars.

Des salariés agacés, ils n’ ont pas de garantie écrite de l’Etat d’un prêt de 2.5 millions d’ euros. Aide pourtant promise devant les députés à l’Assemblée Nationale par le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll.

L’Etat a saisi en urgence la Banque Publique d’Investissement.

Ecoutez Laurent René du syndicat CFDT

A l'issue de l'audience, en début d’après midi, les salariés étaient en colère. Bernard Trehet, le conseiller général de Brecey et président de la société d’économie mixte mis en place par la région et le département, a été pris à parti verbalement. Quelques barrières positionnées devant le tribunal ont été bousculées et envoyées en direction des forces de l'ordre, sans faire de blessés. Des salariés ont également pris la direction de la préfecture de Saint-Lô pour demander des comptes à l' Etat.

Des salariés à bout de force, comme ces deux employés des abattoirs de Sainte-Cécile, qui ont respectivement 11 et 24 ans d’ancienneté.

AIM : salariés Impossible de lire le son.

Le projet de reprise des salariés pourrait permettre de sauver 206 des 350 emplois sur le site de Sainte-Cécile.