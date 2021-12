AIM Sainte-Cécile : enfin, l'engagement financier de l' Etat

Au terme d’une longue journée, parfois surréaliste, l’avocate des salariés, représentants syndicaux et des personnels d’ AIM du site de Sainte-Cécile, ont dorénavant entre leurs mains, l’engagement de l’Etat, signé par le ministre de l’économie Emmanuel Macron, pour un prêt de 2.5 millions d’euros, afin de pouvoir boucler le financement de reprise des abattoirs AIM de Sainte-Cécile par les salariés.

Un engagement qui manquait devant le tribunal de commerce de Coutances vendredi qui doit de nouveau se réunir mardi matin .

Ecoutez le soulagement de Maître Elise Brand, l’avocate du comité d’entreprise.

Un courrier qui a été long à intervenir.

Les représentants syndicaux et du personnel avaient engagé une longue réunion avec la préfète de la Manche jusqu’à 1 h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, avant une nouvelle réunion de plus de deux heures ce samedi midi, au conseil général de la Manche avec Jean-François Legrand président du département et Laurent Beauvais président de la région Basse- Normandie qui, via la société d’économie mixte soutiendra la société nouvelle créée à l’initiative des salariés.

A 16h, 3 salariés d’ AIM se sont enchaînés devant les grilles de la préfecture.

Deux heures plus tôt l’avocate avait reçu un coup de fil de la préfète de la Manche précisant l’arrivée du courrier engageant l’Etat.

Arrivés devant la préfecture, syndicats salariés et l’avocate se sont retrouvés devant des grilles closes, tous redoutaient alors de la véracité de ce courrier.

Deux salariés se sont enchaînés aux grilles promettant d’alerter les salariés pour une action d’envergure.

Quelques minutes plus tard, le courrier engageant l’Etat financièrement signé par le ministre de l’économie était remis.

Avec cet engagement écrit et signé , le travail va donc pouvoir reprendre dès lundi matin aux abattoirs de Sainte-Cécile.

Ce projet de société coopérative des salariés devrait permettre de sauver plus de 200 emplois sur les 350 que comptent le site manchois.