Le Vernet (France) (AFP). Crash A320 : stupeur après les révélations sur le copilote

Le jeune copilote allemand de l'A320 de Germanwings est désormais soupçonné d'avoir volontairement précipité l'appareil sur la montagne. Des révélations qui ont frappé de stupeur les familles des victimes, allées jeudi se recueillir sur les lieux du drame. Jeudi soir, dans l'ouest de l'Allemagne, des enquêteurs ont perquisitionné aux deux domiciles d'Andreas Lubitz, 28 ans, présenté par ses proches comme un jeune homme sportif, "très compétent", "rêvant de voler" et apparemment sans histoires. En milieu de journée, le procureur de Marseille Brice Robin, qui dirige l'enquête depuis mardi, avait résumé au cours d'une conférence de presse l'incroyable scénario qui a précédé la chute de l'avion dans les Alpes françaises. Andreas Lubitz a refusé de rouvrir la porte du cockpit de pilotage au commandant de bord, qui était momentanément allé aux toilettes, et a actionné les commandes activant la descente de l'appareil, a raconté M. Robin. "Il n'avait aucune raison d'empêcher le commandant de bord de revenir dans la cabine de pilotage", a insisté le procureur. Le copilote "a volontairement permis la chute de l'avion", a ajouté M. Robin. Le copilote était "vivant" au moment de l'impact, a poursuivi le magistrat, dont les révélations sont issues de l'exploitation de la première boîte noire de l'appareil. - "Inconcevable" - "Rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste", a toutefois souligné Brice Robin, rappelant que le jeune homme, qui avait commencé à travailler chez Germanwings en septembre 2013 et avait à son actif 630 heures de vol, n'était "pas répertorié comme terroriste", ce qu'ont confirmé les autorités allemandes. "Cette tragédie prend une dimension totalement inconcevable", a réagi la chancelière allemande Angela Merkel dans une courte déclaration à la presse : "Cela va au-delà de l'entendement". Le Premier ministre français Manuel Valls s'est, quant à lui, dit "atterré" et "bouleversé". Mercredi, aux côtés de François Hollande et du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, Mme Merkel s'était recueillie près des lieux de la tragédie, dans deux petits villages de montagne : Le Vernet et Seyne-les-Alpes. Les familles des victimes se sont à leur tour rendues jeudi dans ces localités. En deux groupes distincts -familles des membres de l'équipage d'un côté, familles des passagers de l'autre-, elles se sont recueillies dans les chapelles ardentes érigées dans ces deux villages. Au total, 201 personnes - dont 33 proches des membres de l'équipage - se sont rendues sur place jeudi, selon un porte-parole de la Lufthansa, la maison-mère de la compagnie à bas prix Germanwings. La plupart en sont reparties peu avant 20H00 (19H00 GMT) en autocar. "C'est évident que le fait d'apprendre en arrivant que l'accident n'en était pas un, mais que le crash d'avion repose sur un acte volontaire et délibéré de la part du copilote (), forcément, ça a été un séisme pour ces familles (). Ça a ajouté un traumatisme supplémentaire", a commenté Pierre-Henry Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. "Nous sommes abasourdis ici à la Lufthansa, ici à Germanwings", a de même réagi Carsten Spohr, le patron de la Lufthansa. Il n'y a pas "le moindre indice" sur les raisons qui ont pu pousser Andreas Lubitz à un tel geste, a-t-il ajouté. Ce dernier était originaire de Montabaur, dans l'Etat régional de Rhénanie-Palatinat (ouest), où il vivait chez ses parents tout en ayant un appartement à Düsseldorf (ouest), base importante de Germanwings et destination prévue de l'avion en provenance de Barcelone qui s'est écrasé, selon les déclarations de Gabriele Wieland, maire de cette petite ville, à l'agence de presse allemande DPA. - Mort "instantanée" - L'autre pilote de l'A320, le commandant de bord, n'a pas été officiellement identifié. Il avait travaillé pour les compagnies allemandes Condor et Lufthansa, avant d'entrer chez Germanwings en mai 2014. Il cumulait plus de 10 ans d'expérience au sein du groupe Lufthansa et plus de 6.000 heures de vol, passées pour la plupart sur des appareils de type Airbus. "Quelles que soient les mesures de sécurité que vous pouvez avoir dans une société, quelle que soit la rigueur des procédures, rien ne pourrait empêcher un tel acte isolé", a souligné M. Spohr, au cours d'une conférence de presse à Cologne.

