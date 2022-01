Marseille (AFP). A320: l'état de la 2e boîte noire laisse espérer une exploitation

L'état de la deuxième boîte noire de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings, retrouvée jeudi et contenant les paramètres de vol, "laisse espérer" une exploitation, a déclaré jeudi le procureur de la République de Marseille, Brice Robin. Cette boîte contient "500 paramètres", a-t-il précisé, entre autres la vitesse, l'altitude ou le régime moteur de l'avion. Elle a été retrouvée par une femme gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, enfouie à environ 20 cm sous terre, dans une zone qui avait déjà été fouillée par des enquêteurs, sur la gauche d'une ravine, a poursuivi le magistrat. Cette découverte a notamment été facilitée par le prêt par le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) d'une boîte noire issue d'un précédent crash aérien, qui a permis de reconnaître plus facilement l'objet, "noirci" par le feu, mais dont l'état "laisse raisonnablement espérer la possibilité d'une exploitation", a ajouté M. Robin. "Cette deuxième boîte noire nous donnera tous les éléments du vol", a-t-il expliqué, évoquant un "complément indispensable sur ce qui s'est passé dans les dernières minutes de ce vol". Revenant sur les derniers instants avant le crash, le procureur a par ailleurs révélé que le copilote Andreas Lubitz, soupçonné d'avoir volontairement précipité l'avion sur la montagne, avait "à plusieurs reprises" au cours des dernières minutes agi "pour éviter le déclenchement de l'alarme de survitesse", ce qui indique, selon lui, que le jeune homme était "vivant et conscient" au moment du crash. - 150 profils ADN - Après la récupération des restes humains des 150 personnes à bord, "150 profils ADN ont été isolés" et pourront être comparés avec les ADN fournis par les familles des victimes, a précisé le procureur. Au total, 2.285 échantillons d'ADN ont été traités, permettant d'isoler ces 150 profils ADN, a-t-il dit. "Cela ne signifie pas que nous avons identifié les 150 victimes", a toutefois tempéré le procureur de Marseille. "Il reste en effet à effectuer la comparaison de ces ADN post mortem avec les ADN ante mortem remis par les familles des victimes", a-t-il expliqué, promettant que les familles seraient prévenues dès qu'une identification aurait lieu. Cette phase d'identification devrait durer encore "trois à cinq semaines", a-t-il estimé. Elle sera suivie de la "validation" de ces identifications par la commission ad hoc prévue par Interpol, avant la remise des corps aux familles. Quarante-deux téléphones portables ont par ailleurs été retrouvés sur le site du crash, a souligné le procureur, tous "très abîmés". "Je suis sceptique sur leur exploitation", a-t-il jugé, alors qu'il était interrogé sur la vidéo diffusée par Paris-Match et Bild au cours des derniers jours. "Je ne pense pas qu'il y ait eu une fuite", a-t-il aussi estimé, précisant qu'il jugeait aussi peu probable que quelqu'un ait pu arriver sur les lieux du crash avant les enquêteurs et y ait récupéré un téléphone en état de marche.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire