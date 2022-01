Marseille (AFP). Crash A320: 2e boîte noire retrouvée, le copilote avait fait des recherches sur le suicide

La deuxième boîte noire de l'A320 qui s'est écrasé le 24 mars dans les Alpes-de-Haute-Provence a été découverte jeudi, et la justice allemande a révélé que le copilote de l'avion avait fait des recherches sur internet sur le suicide. Neuf jours après le crash de l'avion de la compagnie allemande Germanwings, filiale low cost de Lufthansa, qui a provoqué la mort de 150 personnes, la seconde boîte noire a été retrouvée jeudi en début d'après-midi, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Marseille Brice Robin, qui devait donner une conférence de presse à 18H00. La 2e boîte noire, une pièce essentielle à l'enquête, a été découverte dans la zone de quatre hectares autour de l'impact, selon des sources proches de l'enquête. Elle contient les données relatives au vol de l'appareil entre Barcelone (Espagne) et Düsseldorf (Allemagne). La première boîte noire qui renfermait les enregistrements des sons et conversations dans le cockpit avait été retrouvée le jour même du drame. Son analyse avait révélé que le copilote Andreas Lubitz, 27 ans, était seul dans le cockpit au moment du drame. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "homicides involontaires". Le copilote a "volontairement permis la chute de l'avion", avait déclaré M. Robin le 26 mars à l'aéroport de Marseille-Provence à Marignane, juste après avoir reçu des familles et proches des victimes, qui y étaient en transit avant de se rendre près du lieu du drame, à Seyne-les-Alpes et au Vernet en Haute-Provence. En Allemagne, dont 72 ressortissants ont péri dans le crash, l'enquête s'est rapidement orientée vers la personnalité du copilote. La justice allemande a découvert que M. Lubitz avait "été en traitement psychothérapeutique pour des tendances suicidaires il y a de nombreuses années", avant l'obtention de son brevet de pilote. Le copilote avait par ailleurs informé son école de pilotage en 2009 qu'il avait connu un "épisode dépressif sévère". - Des recherches 'sur les manières de se suicider' - Sur une tablette saisie lors d'une perquisition dans l'un des domiciles d'Andreas Lubitz, les enquêteurs ont pu accéder aux recherches qu'il avait effectuées sur internet jusqu'au 23 mars, qui montrent qu'il s'est "informé sur les manières de se suicider" ainsi que sur "les portes de cockpit et leurs mesures de sécurité", a indiqué jeudi le parquet de Düsseldorf (ouest), en charge de la partie allemande de l'enquête. Le PDG de Lufthansa et celui de Germanwings se sont rendus sur place mercredi. Après s'être recueillis près d'une stèle en hommage aux victimes, ils ont promis une aide à leurs familles et à leurs proches. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est attendu vendredi à Seyne-les-Alpes puis à Vernet. Près de 400 gendarmes sont toujours sur le site, mais les effectifs devraient sensiblement baisser dans les prochains jours, qui seront consacrés au relevage des éléments lourds de l?avion dont certains sont encastrés dans le sol. La gendarmerie a indiqué mardi soir qu'il n'y avait "plus de corps sur la zone du crash", le travail consistant désormais à "récupérer les effets personnels" des passagers. Des restes humains pourraient être toutefois retrouvés en périphérie de cette zone, ont précisé les gendarmes. Le crash a conduit des compagnies aériennes à revoir les mesures de sécurité après les recommandations émises par l'Agence européenne de sécurité aérienne. A titre conservatoire, en attendant les résultats de l'enquête, deux personnes sont depuis mercredi en permanence dans les cockpits des avions Air France-KLM.

