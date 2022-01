Berlin (AFP). Crash A320: les superviseurs allemands ignoraient la dépression du copilote

L'Autorité allemande de supervision du transport aérien (LBA) a assuré dimanche ne pas avoir été informée de la dépression du copilote Andreas Lubitz, soupçonné d'avoir provoqué le crash de l'Airbus de Germanwings dans les Alpes françaises. Une porte-parole de la LBA, l'organisme qui délivre les brevets de vol aux pilotes, a déclaré à l'AFP que Lufthansa, maison mère de Germanwings, ne leur avait transmis "aucune information sur le passé médical" d'Andreas Lubitz. Les médecins de Lufthansa, qui ont examiné Lubitz, n'ont notamment pas alerté les autorités d'une "phase de grave dépression", a souligné la porte-parole, confirmant des informations du journal allemand Welt am Sonntag. La LBA n'a eu accès au dossier d'Andreas Lubitz, au centre médical de la Lufthansa, que le 27 mars soit trois jours après le crash, a-t-elle ajouté. D'après le Welt am Sonntag, Andreas Lubitz a été examiné au moins six fois par des médecins de Lufthansa à partir de 2009. C'est au cours de cette année qu'Andreas Lubitz a informé l'école de pilotage de la compagnie, alors qu'il reprenait sa formation après une longue absence médicale, qu'il avait connu un "épisode dépressif sévère", a reconnu le transporteur aérien la semaine dernière. Un examen psychologique a été réalisé en 2009, mais aucun autre depuis, affirme le journal. Lufthansa a refusé de commenter ces informations, a précisé le journal, en raison de l'enquête en cours sur les circonstances du crash. Le parquet de Düsseldorf avait affirmé la semaine dernière que M. Lubitz avait "été en traitement psychothérapeutique pour des tendances suicidaires il y a de nombreuses années", avant l'obtention de son brevet de pilote. Après cela et "jusqu'à récemment, d'autres consultations chez le médecin ont eu lieu, donnant lieu à des arrêts maladie mais sans que ne soient attestées des tendances suicidaires ou de l'agressivité à l'égard d'autrui", avait précisé le procureur de Düsseldorf, Ralf Herrenbrück. Par ailleurs, selon le quotidien populaire Bild, le copilote a été impliqué dans un accident de voiture fin 2014 et en a gardé des séquelles, notamment des problèmes de vue.

