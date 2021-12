Paris (AFP). France-Brésil: Sakho-Varane en défense, Benzema capitaine

Mamadou Sakho compose avec Raphaël Varane la charnière centrale défensive de l'équipe de France, conduite pour la première fois par Karim Benzema capitaine, pour affronter le Brésil, jeudi en match amical à partir de 21h00 au Stade de France. Alors que Sakho, Varane et Blaise Matuidi, tous titulaires contre la Seleçao, ont déjà assumé cette charge, c'est donc Benzema qui portera le brassard en l'absence de Hugo Lloris. L'incertitude principale concernait l'identité du stoppeur qui serait associé à Varane et c'est finalement Sakho qui a été préféré à Laurent Koscielny par Didier Deschamps. Le sélectionneur reconduit là sa paire titulaire lors du Mondial-2014, et dont le dernier match en commun remonte à septembre dernier contre l'Espagne (1-0). Autour d'eux Steve Mandanda est dans les cages, tandis que Bacary Sagna et Patrice Evra occupent les côtés droit et gauche. Attendu pour peut-être fêter sa première sélection dans ce match de gala, Nabil Fekir est remplaçant, l'attaque étant composée de Benzema, donc, avec Antoine Griezmann et Mathieu Valbuena, légèrement plus en soutien. Enfin, le milieu de terrain, démuni par les absences de Paul Pogba et Yohan Cabaye, voit Morgan Schneiderlin se positionner en sentinelle, entre Moussa Sissoko et Matuidi. Côté brésilien, Dunga a choisi le 4-4-2, avec évidemment Neymar en attaque et capitaine, associé au méconnu Firmino, tandis que Thiago Silva est aligné comme prévu en défense centrale avec Miranda. Jefferson a été préféré à Diego Alves dans les cages. Les équipes: France: Mandanda - Sagna, Varane, Sakho, Evra - Sissoko, Schneiderlin, Matuidi - Valbuena, Benzema (cap.), Griezmann Sélectionneur: Didier Deschamps Brésil: Jefferson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis - Willian, Luiz Gustavo, Elias, Oscar - Firmino, Neymar (cap.) Sélectionneur: Dunga

