Paris (AFP). Amical France-Brésil: la tête dans les étoiles

Le Brésil de Neymar, les possibles grands débuts de Fekir sous les yeux de Zidane et Henry: c'est une soirée de gala qui attend l'équipe de France pour sa première sortie de l'année, jeudi au Stade de France (21h), avec pour mission d'entretenir la dynamique dans l'optique de l'Euro-2016. Les Bleus ne pouvaient pas rêver mieux pour leur rentrée que de se mesurer à un adversaire de ce calibre. La Seleçao a beau être en reconstruction depuis sa Coupe du monde cauchemardesque, elle fascine toujours autant et Didier Deschamps n'aura pas de mal à trouver les mots justes pour motiver ses troupes. Coincée entre des échéances décisives dans leurs championnats et les ultimes tours de coupes d'Europe, cette parenthèse internationale dépourvue d'enjeu immédiat ne tombe pas au meilleur moment pour les Français. Mais la simple évocation du mot "Brésil" suffit pour aiguiser les appétits. Quand on pense à France-Brésil, reviennent en mémoire les images d'affrontements légendaires en demi-finales (1958) ou quarts de finales de Mondial (1986, 2006) et bien évidemment cette finale de 1998 qui a porté les Bleus sur le toit du monde et reste toujours en travers de la gorge des auriverde. Le destin a d'ailleurs bien fait les choses puisque ce sont les deux capitaines de ce fameux 12 juillet 1998 qui dirigent aujourd'hui leurs pays. D'un côté Didier Deschamps, celui qui a réussi à redonner du souffle à la France et à la replacer sur l'échiquier international après un quasi sans-faute en 2014. De l'autre, Dunga, chargé de faire oublier l'humiliation de la dernière Coupe du monde et de reconstruire le Brésil sur les cendres du 7-1 concédé en demi-finale face à l'Allemagne. -Une concurrence à aiguiser- Pour ajouter à la charge symbolique de cette rencontre de prestige, la Fédération française de football a également prévu de rendre hommage avant le coup d'envoi aux "centenaires" (en nombre de sélections) Thierry Henry, Marcel Desailly, Zinédine Zidane, Patrick Vieira, Didier Deschamps (seul Lilian Thuram n'ayant pu se libérer). Deschamps ne souhaite pourtant pas dévier de sa trajectoire et que tout ce cérémonial occulte l'essentiel: la préparation de l'Euro. Invaincue depuis sa défaite en quart de finale du Mondial contre le futur vainqueur allemand (1-0), l'équipe de France s'est depuis notamment offert deux nations de référence à domicile, l'Espagne (1-0) et le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). Dominer le Brésil, en plein chantier dans l'optique de la Copa America (11 juin-4 juillet au Chili) et qui reste sur une nette victoire face aux Bleus (3-0, le 9 juin 2013 à Porto Alegre), ne ferait qu'embellir un peu plus le tableau à 15 mois de l'Euro. L'absence de quatre titulaires (Lloris, Pogba, Cabaye, Debuchy) rend la tâche un peu plus délicate mais le sélectionneur espère de leurs remplaçants du culot pour accentuer la concurrence d'ici le tournoi continental. -Fekir sur le banc?- Dans la catégorie des tauliers, c'est surtout Karim Benzema qui est attendu. En grande forme avec le Real Madrid, l'attaquant n'a plus marqué en bleu depuis le 11 octobre contre le Portugal. Son statut d'avant-centre N.1 ne se discute pas mais ce sont surtout ses statistiques (77 sélections, 25 buts) et son quart de finale raté au Brésil qui entretiennent le malentendu. En défense, Deschamps enregistre le retour de Mamadou Sakho. Le héros du barrage retour de la Coupe du monde (doublé contre l'Ukraine le 19 novembre 2013) en a terminé avec ses pépins physiques et pourrait reformer la charnière centrale attitrée de l'équipe de France avec Raphaël Varane. A moins que Laurent Koscielny, performant avec Arsenal, ne soit préféré au joueur de Liverpool. Le prodige lyonnais Nabil Fekir sera l'autre attraction côté français. Après avoir fait durer le suspense avant d'opter définitivement pour la France au détriment de l'Algérie, la révélation de la saison en Ligue 1 est tout près de connaître sa première cape. Deschamps devrait logiquement aligner son meilleur onze face aux Brésiliens et laisser les essais pour le match contre le Danemark, dimanche à Saint-Etienne. Mais Fekir pourrait bien avoir du temps de jeu en fin de partie au Stade de France. Quoi de mieux que le Brésil pour des débuts internationaux?

