Avignon (AFP). Le Festival d'Avignon promet un feu d'artifice malgré un budget tendu

Le directeur du Festival d'Avignon Olivier Py a dévoilé jeudi dans la Cité des Papes la 69e édition (4-25 juillet), un "feu d'artifice" d'une quarantaine de spectacles dont 26 créations, dans un contexte budgétaire "très difficile". BUDGET Le festival a "mangé ses réserves" pour absorber 240.000 euros de pertes dues aux 12 représentations annulées par la grève des intermittents du spectacle l'été dernier. Il a renoncé cette année aux deux jours supplémentaires qui lui permettaient de couvrir 4 week-end de juillet, et n'ouvrira pas un de ses lieux emblématiques, la Carrière de Boulbon. Un spectacle a dû être sacrifié après la décision de la ville d'Avignon de réduire de 5% sa subvention (soit 49.000 euros). SHAKESPEARE Olivier Py ouvre le bal dans la Cour d'honneur avec "Le Roi Lear", qu'il rêve de monter depuis 30 ans (avec Philippe Girard). Le "Richard III" créé par l'Allemand Thomas Ostermeier pour la Schaubühne de Berlin s'installe pour un record de 11 représentations. Tiago Rodrigues, qui dirige au Portugal l'équivalent de la Comédie-Française, donne sa version d'"Antoine et Cléopâtre". MODERNES Valère Novarina revient à Avignon avec "Le vivier des noms", à partir d'un petit carnet où il note ses personnages imaginaires. Krystian Lupa, grand maître du théâtre polonais jamais venu à Avignon monte "Des arbres à abattre" de l'écrivain autrichien Thomas Bernhard. Kirill Serebrennikov, géant du théâtre russe, monte "Les idiots", d'après un film de Lars von Trier. JEUNES POUSSES La troupe estonienne TeaterN099, qui numérote ses pièces de 100 à zéro, propose son numéro 51, "Ma femme m'a fait une scène et a effacé toutes nos photos de vacances". Le trentenaire Benjamin Porée propose un spectacle de troupe, "Trilogie du revoir" de l'Allemand Botho Strauss. Venu de Tel Aviv, le groupe Winter Family crée "No world", critique virulente de nos sociétés occidentales. Le jeune franco-norvégien Jonathan Châtel remarqué en 2012 pour "Petit Eyolf" s'attaque à la première partie du "Chemin de Damas" d'August Strindberg.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire