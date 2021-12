Washington (AFP). Irak: les milices chiites se sont retirées de l'offensive sur Tikrit

Les milices chiites irakiennes "se sont retirées" de l'offensive sur la ville irakienne de Tikrit (nord), a indiqué jeudi le général Lloyd Austin, le commandant des forces américaines au Moyen-Orient, lors d'une audition au Sénat. "Les milices chiites se sont retirées de la zone" de Tikrit, et l'offensive contre le groupe Etat islamique est désormais menée par environ 4.000 membres des forces spéciales et de la police irakienne, a-t-il ajouté. "Les milices chiites ne font pas partie de l'opération" sur Tikrit, a répété le général. "Le gouvernement irakien devait être en charge de l'opération" pour que la coalition intervienne, c'était une "pré-condition", a déclaré le général. L'offensive sur Tikrit a piétiné parce qu'il y avait une "mauvaise approche" à son début, avec des forces "non contrôlées par le gouvernement irakien", a-t-il expliqué. Mais avec l'implication des forces spéciales irakiennes, et l'aide de la coalition, l'offensive "va aller de l'avant", a-t-il dit. Les Etats-Unis et leurs alliés de la coalition sont entrés mercredi dans la bataille de Tikrit, dont ils étaient restés à l'écart jusqu'à maintenant. Ils ont mené 17 frappes contre l'EI pour leur premier jour de bombardements. Washington, qui conduit la coalition internationale antijihadiste, a longtemps exprimé ses réticences à intervenir à Tikrit, en raison du soutien actif de l'Iran aux forces de Bagdad. Mais la donne a changé mercredi lorsque le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a réclamé des frappes de la coalition sur cette localité située à 160 km au nord de Bagdad, selon le commandement américain dirigeant les frappes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire