Inauguration d’une unité transversale d’éducation du patient au CHU de Caen

“Le but de cette unité est de favoriser l’autonomie du patient“ indiquait Angel Piquemal, directeur général du CHU, lors de l’inauguration de cette nouvelle unité transversale d’éducation du patient

Le but : aider le patient et ses proches à comprendre davantage la maladie afin de vivre au mieux avec. “Nous voulons aider les patients à construire leur propre vie autour de la maladie“ expliquait Annie Borel-Derlon, maître de conférence et responsable du centre régional de traitement de l’hémophilie.

Les patients accueillis vont des plus jeunes jusqu’aux adultes. De nombreux spécialistes sont impliqués dans ce programme : médecins, infirmiers, psychologues, diététiciens, etc. Le point fort de cette unité est donc la pluridisciplinarité. Marc Jourdain et Christophe Hos, deux "patients-ressources", témoignent que cette unité permet d’apprendre plus rapidement à gérer sa maladie.

Un lien patients-médecins

Les patients-ressources permettent de faire le lien entre le personnel soignant et les patients. Il n’est pas toujours facile pour un médecin ou un infirmier de faire comprendre sa maladie à un patient. Les patients-ressources, atteints eux aussi de la maladie facilitent la communication entre les deux interlocuteurs, aussi bien dans un sens que dans l’autre.

“A notre époque, de telles unités n’existaient pas, nous apprenions à nous soigner nous-même, avec des paris pour savoir lequel arriverait à se piquer en premier, par exemple“ racontent les deux hommes, atteints d’hémophilie.