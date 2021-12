Kaiserslautern (Allemagne) (AFP). Amical: Podolski arrache le nul pour l'Allemagne contre l'Australie

L'Allemagne championne du monde a arraché le match nul face à l'Australie (2-2) pour ses débuts 2015, grâce à un but de Lukas Podolski en fin de partie, en match amical mercredi à Kaiserslautern. L'équipe expérimentale alignée par Joachim Löw, privée notamment du portier Manuel Neuer et où Bastian Schweinsteiger n'a fait son retour que sur le banc, a souffert face à des champions d'Asie joueurs et sans complexe. Löw devrait récupérer Neuer, et trouver la bonne formule, dès dimanche en Georgie pour ne pas rater la reprise des qualifications à l'Euro-2016 dans un groupe D où l'Allemagne est devancée de deux points par la Pologne. Les deux équipes ont observé une minute de silence avant le coup d'envoi, et leurs joueurs portaient un brassard noir, en hommage aux 150 victimes du crash de l'avion allemand survenu la veille dans les Alpes françaises. Après quelques frayeurs sur des contres australiens dans le premier quart d'heure, la partie semblait bien engagée pour l'équipe de Löw lorsque Khedira a servi en profondeur Reus, qui lançait la jambe droite pour ouvrir la marque (17), son 8e but en sélection. Pas de quoi impressionner toutefois un adversaire toujours tourné vers l'offensive, et récompensé cinq minutes avant la pause. Une balle perdue par Özil, un centre de la gauche, et Troisi catapultait de la tête le ballon de l'égalisation dans les filets (1-1). Ce but a mis à mal l'expérience allemande d'une défense à trois, qui n'aura duré qu'une période. Et un second a suivi cinq minutes après le retour des vestiaires: sur coup franc, Jedinak contournait le mur allemand d'un ballon que Zieler ne pouvait que détourner dans ses filets (1-2, 50). Les Allemands faisaient alors le forcing après l'heure de jeu, tout en s'exposant aux contres rapides des Australiens comme celui de Troiki qui manquait le but du KO (71). La libération est venue des remplaçants. Schürrle, entré à la place de Bellarabi (63), servait Podolski pour l'égalisation (81), répondant à la confiance de son sélectionneur en dépit de son manque de temps de jeu à l'Inter Milan.

