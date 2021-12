Paris (AFP). Amical: la France contre l'Allemagne pour oublier l'affaire Benzema

Déstabilisée par l'affaire Benzema, l'équipe de France va essayer vendredi de se changer les idées contre les champions du monde allemands, un test majeur sur la route de l'Euro-2016, tout en peaufinant un plan de secours en cas d'absence prolongée de son attaquant vedette. Ce choc au Stade de France devait constituer le point d'orgue de la préparation des Bleus pour le Championnat d'Europe. Mais le scandale provoqué par la mise en examen de Karim Benzema pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" contre Mathieu Valbuena a totalement changé la donne, plaçant le sélectionneur dans une situation extrêmement inconfortable. Cet événement, un cataclysme pour l'image des Tricolores à sept mois du tournoi organisé sur leur sol, est de nature à bouleverser les plans de Didier Deschamps. Il pose clairement la question de l'avenir de Benzema en équipe de France et de l'impact que pourrait avoir sa mise à l'écart de l'Euro sur la vie du groupe et le potentiel des Bleus. Ce qui modifie en conséquence l'enjeu global de la rencontre face à la Nationalmannschaft. Soucieux de préserver son groupe, "DD" s'est passé des services du Madrilène et de Valbuena, qui ne peuvent de toutes façons pas se croiser selon le contrôle judiciaire imposé à Benzema. Le joueur du Real Madrid est officiellement forfait pour une blessure aux ischio-jambiers alors que le sélectionneur a estimé que Valbuena n'était pas dans les "meilleures conditions psychologiques". - Quelles solutions de rechange ? - Présentée au départ comme une répétition grandeur nature en vue de l'échéance européenne, la venue de l'Allemagne, bourreau des Français en quart de finale de la Coupe du monde 2014 (1-0), s'est ainsi soudainement transformée en match-laboratoire. Deschamps, qui pensait avoir idéalement placé se troupes sur les rails en vue de l'Euro avec 4 victoires consécutives, une première depuis sa nomination en 2012, et comptait aligner son équipe-type pour défier les quadruples champions du monde, devra peut-être envisager la vie sans Benzema et modifier ses plans en fonction des prochains développements de l'enquête et de la procédure judiciaire. Il va pouvoir juger sur pièces s'il possède des solutions de rechange crédibles sur le plan offensif. Une aubaine pour Olivier Giroud et Anthony Martial. L'attaquant d'Arsenal, jusqu'ici reclus dans l'ombre de Benzema, devra démontrer qu'il a l'étoffe pour le remplacer. Après un début de saison morose, le Gunner s'est remis en selle en club et en sélection avec un doublé le 11 octobre au Danemark (2-1) où son association avec Martial et Antoine Griezmann avait parfaitement fonctionné. Mais cette fois, l'adversité sera autrement plus consistante même si Joachim Löw a décidé de laisser à la maison deux de ses leaders techniques, Mesut Özil et Toni Kroos. - Koscielny va-t-il s'installer ? - La muraille Manuel Neuer sera en revanche bien là dans les buts, ce qui ne rappellera pas forcément des bons souvenirs aux Français qui ont encore en mémoire sa fantastique parade en fin de rencontre devant Benzema lors du Mondial au Brésil. Les deux revenants Hatem Ben Arfa et André-Pierre Gignac ou le jeune bizuth Kingsley Coman (19 ans) restent eux aussi tributaires de l'avenir international de Benzema, voire de Valbuena, mais dans des rôles de supplétifs de luxe pour le moment. En dehors de la problématique de l'attaque, le forfait en défense de Mamadou Sakho (entorse genou droit) est également une chance pour Laurent Koscielny de s'installer dans l'axe aux côtés de l'indéboulonnable Raphaël Varane. Les Allemands sont visiblement en repérages en vue du Championnat d'Europe dont la finale aura lieu le 10 juillet à Saint-Denis. "C'est important de pouvoir s'imprégner de l'atmosphère de ce stade", a même claironné Neuer mercredi. La France, qui enchaînera ensuite par un déplacement en Angleterre, mardi à Wembley, espère de son côté ne pas devoir repartir de zéro en faisant les frais de l'affaire Benzema. Compositions probables des équipes de France et d'Allemage, qui s'affrontent vendredi soir en match amical au Stade de France (21h00): France: Lloris (cap.) - Sagna, Varane, Koscielny, Evra - Pogba, Diarra, Matuidi - Griezmann, Giroud, Martial Sélectionneur: Didier Deschamps Allemagne: Neuer - Ginter, Boateng, Hummels, Hector - Schweinsteiger (cap.), Khedira - Müller, Gündogan, Schürrle (ou Sané) - Gomez Sélectionneur: Joachim Löw

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire