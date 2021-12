Chengdu (Chine) (AFP). Chine: ambiance Downton Abbey dans la première école de majordomes

Les mains gantées de blanc, Alvin Hu s'exerce à porter une assiette en équilibre. C'est l'un des multiples défis que doivent relever les recrues de la première école chinoise de maîtres d'hôtel, formés dans la tradition anglo-saxonne pour servir les super-riches du pays. A l'International Butler Academy, ouverte l'an dernier à Chengdu, la capitale du Sichuan (sud-ouest), les élèves apprennent à maîtriser sur le bout des doigts les tâches quotidiennes d'une grande demeure, du repassage impeccable des nappes au nettoyage de l'argenterie et à la disposition des couverts pour un dîner fin. Dans un exercice de maintien, Alvin Hu dépose un plat chargé de figurines en plastique devant son instructeur suisse. Sous le regard désapprobateur de ce dernier, l'élève remet promptement en ordre le contenu de l'assiette à l'aide d'un couteau en argent "Il y a de plus en plus de super-riches en Chine et ils exigent qu'on prenne soin des moindres détails pour eux", explique le jeune M. Hu. Comme lui, des douzaines d'élèves se sont déjà inscrits au programme de six semaines de cours proposé par l'institut. L'apprentissage, piloté par une équipe d'étrangers, est sévère, et la formation a un coût certain (40.000 yuans, soit 6.000 euros) mais les perspectives de carrière sont attractives: un maître d'hôtel peut espérer un salaire mensuel de 20.000 yuans (3.000 euros), selon Alvin Hu, dans un pays où les revenus minimums oscillent plus souvent entre 1.300 et 1.800 yuans. Et le nombre d'employeurs potentiels ne cesse de croître. Selon le magazine Hurun, plus d'un million de Chinois possèdent des actifs supérieurs à 1,6 million de dollars. - Emblème d'une vie de luxe - Loin des souvenirs lointains de la domesticité sous la Chine impériale, ces nouvelles fortunes sont imprégnées des représentations de maîtres d'hôtel à l'anglo-saxonne véhiculées dans les films occidentaux, emblématiques à leurs yeux d'un mode de vie luxueux. Outre le personnage suranné d'Alfred dans l'univers du super-héros américain Batman, les protagonistes de la série britannique "Downton Abbey", qui décrit une famille aristocratique britannique au début du XXe siècle, sont immensément populaires en Chine. "Downton Abbey est tellement célèbre ici que c'est l'étalon auquel nous sommes mesurés", explique Thomas Kaufmann, instructeur en chef à l'institut. Et face au gonflement irrésistible de la demande, "il était logique d'ouvrir ici une formation spécialisée: c'est plus facile de former un Chinois au métier de majordome qu'un maître d'hôtel occidental au mandarin". - Ecart du couteau à beurre - A l'école de Chengdu, dans une villa recréant un cadre luxueux, les cours débutent chaque matin par des séances de balayage, de nettoyage et de polissage, avant des débats byzantins sur la position d'une carafe d'eau à table. Un écart d'un centimètre de trop pour un couteau à beurre est impitoyablement fustigé et les apprentis vérifient à l'aide d'une règle si les espaces entre les fourchettes sont corrects. Mais à l'oeil nu, M. Kaufmann a déjà jugé qu'on était loin des standards requis: "Comment pouvez-vous disposer les couteaux ainsi?", s'écrie-t-il. "Vous m'entendez? Vous n'avez pas mesuré les distances, il faut tout mesurer!"

