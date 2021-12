Washington (AFP). Washington lève des sanctions contre des entreprises commerçant avec Cuba

Le département du Trésor américain a levé mardi ses sanctions contre une soixantaine d'entreprises et d'individus commerçant avec Cuba. La plus grande partie de ces entreprises sont installées hors de Cuba, notamment à Panama, ou opèrent des navires battant pavillon de complaisance, notamment chypriote. Elles opèrent entre autres dans les secteurs du tourisme et de la pêche. Cette décision intervient au moment où les Etats-Unis et La Havane ont entamé un rapprochement diplomatique.

