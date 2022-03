Sorties cinéma de la semaine du mercredi 2 Février

C'est aujourd'hui mercredi, voici les premières sorties cinéma du mois:

RIEN A DECLARER

On commence avec le très attendu « rien à déclarer » de Dany Boon avec Dany Boon et Benoit Poelvoorde. L'histoire de la disparition des postes de douanes lors de l'ouverture des frontières européennes en 1993. On suit un douanier français et un belge qui se retrouve contraint à travailler ensemble. Et pourtant ils ne s'aiment vraiment pas, regardez ce que donne la rencontre d'une patrouille française avec une belge dans un restaurant:

LE DISCOURS D'UN ROI

Aujourd'hui c'est aussi la sortie d'un film multi-récompensé, notamment grâce à son acteur principal Colin Firth, c'est « le discours d'un roi » un film qui raconte l'histoire du roi George VI, le père de l’actuelle Reine Elizabeth II, qui a du lutter contre le bégaiement et s'ériger contre le nazisme . Voici un la bande annonce:

UN CHIC TYPE

Enfin il y a un dernier film que nous allons évoquer. C'est une production norvégienne avec Stellan Skarsgard, vu dernièrement dans Mamma Mia et Pirates des Caraïbes, et qui s'appelle « un chic type »..

A peine sorti de prison, Ulrick tente de se réinsérer.

Il n'a pas d'ambition particulière, il veut juste prendre un nouveau départ.

Mais entre son ex patron mafieux, sa logeuse qui le harcèle sexuellement, son fils qui ne veut pas le voir et bien d'autres péripéties, Ulrick a du mal à trouver sa place.

C'est un chic Type.... Mais jusqu'à quel point ? Voici la bande-annonce:

Ces 3 films sont à voir à partir d'aujourd'hui, au cinéma.