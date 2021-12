Dakar (AFP). Sénégal: Karim Wade condamné à six ans de prison ferme

L'ex-ministre sénégalais Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a été condamné lundi à six ans de prison ferme pour "enrichissement illicite", a constaté un journaliste de l'AFP. "Karim Wade a été reconnu coupable du délit d'enrichissement illicite", mais relaxé du chef d'accusation de corruption, et condamné à six ans de prison ferme et plus de 138 milliards de FCFA d'amende (plus de 210 millions d'euros), selon la décision lue par le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), une juridiction spéciale.

