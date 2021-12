Dakar (AFP). Sénégal: la défense de Karim Wade va saisir la Cour suprême

La défense de Karim Wade va se pourvoir devant la Cour suprême dès lundi contre le verdict condamnant à six ans de prison le fils et ancien ministre de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, a déclaré à l'AFP un de ses avocats "Dès cet après-midi, nous allons saisir la Cour suprême pour que le jugement soit cassé et annulé", a déclaré Me Mohamed Seydou Diagne, quelques heures après la condamnation par une juridiction spéciale de Karim Wade à six ans de prison ferme et plus de 210 millions d'euros d'amende pour "enrichissement illicite".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire