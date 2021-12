Basket: Le SPO Rouen s'impose face au Mans

C’est un début de match intéressant pour les Rouennais qui impriment dès l’entame un bon rythme et qui mènent rapidement pour terminer le premier quart temps à 24-17 avec notamment un Alain Koffi, ancien joueur du Mans qui se met déjà en évidence avec 8 points.

Mais dans le second quart temps, le jeu se fait un peu plus brouillon côté Rouennais et les Manceaux ne ratent pas l’opportunité de revenir dans le match pour être à égalité à la mi-temps 36-36.

Au retour de la pause, le jeu retrouve peu à peu sa fluidité et les Normands, qui se battent sur chaque ballon à l’image de Thomson ou encore de Koffi qui continue de briller dans cette partie, reprennent neufpoints d’avance à la fin du 3e quart temps.

Dans l’ultime quart temps, les joueurs de Christophe Denis ont même jusqu'à 15 points d’avance et parviennent à gérer leur avance jusqu’au buzzer final.

Au classement, les Rouennais restent à la 14e place mais s’éloignent de plus en plus de la zone de relégation.

« C’est une victoire qui fait du bien, il fallait qu’on retrouve la confiance de notre public et casser cette mauvaise dynamique pour s’éloigner de cette zone rouge et pourquoi pas regarder vers l’avant. J’avais une motivation supplémentaire parce que le Mans c’est le club qui m’as formé, j’ai passé quasiment toutes mes années pro la bas. Le retour de Joe Trapani et l’arrivée de Wilson, nous ont apporté beaucoup d’énergie. C’est un vrai bol d’air, si on continue dans cette dynamique on pourra en accrocher d’autres », confiait Alain Koffi a la fin du match.

Et le coach Christophe Denis d’ajouter : « C’est une victoire d’équipe, tout le monde a donné beaucoup d’envie et d’énergie et on avait dit qu'il fallait les laisser à 68 points pour s’imposer et on a réussi. On est allé la chercher, le sang neuf a fait du bien au moral, grâce à ça on était un peu plus en confiance que d’habitude. Joe est revenu avec beaucoup d’envie après trois mois sans jouer, Jamar Wilson a été très bon aussi même s’il a été un peu en difficulté en première mi-temps le temps de se mettre dedans mais il a défendu comme un chien et a mis énormément de pression et cette attitude est contagieuse donc c’était très bien."

Je suis également très reconnaissant du public ce soir qui nous a soutenu et c’est peu être aussi un peu une partie de la victoire ».