Buenos Aires (AFP). Dropped: retour imminent en France des victimes de l'accident

Les cercueils de Florence Arthaud, Camille Muffat, Alexis Vastine et cinq membres de l'équipe de tournage de "Dropped", morts dans un accident d'hélicoptères en Argentine, devaient quitter samedi l'Argentine pour la France, près de deux semaines après le dramatique accident. Le vol d'Air France doit décoller de Buenos Aires à 17H45 (20H45 GMT) et atterrir dimanche à Paris-Roissy à 11h00 (10H00 GMT). Le 9 mars, le tournage de l'émission de téléréalité "Dropped", prévue pour être diffusée par TF1, a tourné au drame : deux hélicoptères se sont percutés en vol peu après leur décollage du village de Villa Castelli, dans la province de La Rioja (nord-ouest de l'Argentine), puis se sont écrasés dans un champ. Parmi les débris calcinés des deux hélicoptères, aucun survivant. Les deux pilotes argentins et les huit passagers français, dont trois vedettes du sport, sont morts sur le coup, avant que les aéronefs ne prennent feu. Vendredi à Buenos Aires, une mère s'est recueillie devant le cercueil d'une des victimes, a précisé à l'AFP l'ambassadeur de France en Argentine. Une source proche du dossier a précisé qu'il s'agissait de la mère de la journaliste Lucie Mei-Dalby, mère de deux enfants, qui travaillait pour la maison de production ALP depuis plusieurs années. Les responsables de l'ambassade de France à Buenos Aires se sont également recueillis devant les huit cercueils dans le funérarium d'une société de pompes funèbres avant qu'ils soient convoyés à l'aéroport d'Ezeiza, près de Buenos Aires. "Nous voulions observer un moment de silence et de recueillement devant les cercueils des huit victimes françaises qui seront rapatriées dans le vol Air France qui partira samedi soir et qui arrivera dimanche matin à Paris", a dit à l'AFP l'ambassadeur de France Jean-Michel Casa. - 'Une chasse à l'image' - Samedi dernier, la cycliste Jeannie Longo, le patineur Philippe Candeloro, le nageur Alain Bernard et une vingtaine de salariés d'ALP avaient pu regagner la France après avoir apporté leurs témoignages à l'enquête. Lundi, malgré leur détérioration, le juge chargé de l'enquête Daniel Herrera a annoncé que les dix corps avaient pu être identifiés. Depuis, cinq jours de démarches administratives ont été nécessaires pour obtenir les autorisations de rapatriement. Quatre experts français de l'aviation civile et cinq gendarmes, deux enquêteurs et trois légistes, se sont rendus en Argentine pour participer aux investigations, car une enquête a été ouverte en France, comme c'est l'habitude quand des Français meurent à l'étranger. Le frère de Florence Arthaud, lui-même ancien pilote d'hélicoptère, a mis en cause vendredi les conditions de tournage de "Dropped". "On est dans une chasse à l'image. On a complètement zappé les règles de sécurité. On a pourtant des pilotes qui ont plus de 10.000 heures de vol, qui sont des pilotes chevronnés, mais qui commettent cette imprudence", a dit Hubert Arthaud. Interrogé sur ces propos, le directeur des programmes de ALP, Julien Magne, a assuré avoir vu les deux pilotes "répéter ensemble" moins de deux heures avant l'accident. "Le juge fédéral, qui est en charge de l'enquête en Argentine, considère qu'il y a eu un défaut de coordination entre les pilotes, sur la base des images qu'il a vues", a-t-il dit. "Après, je suis incapable de savoir ce qu'il s'est passé dans la tête" des pilotes. Les obsèques de la navigatrice Florence Arthaud seront célébrées lundi 30 mars à Paris, en l'église Saint-Séverin dans le Ve arrondissement. Le 28 avril, il y aura une cérémonie en mer, avant qu'elle ne soit inhumée sur une île de Méditerranée, au large de Cannes (Alpes-Maritimes). Celles de la championne de natation Camille Muffat, décédée à l'âge de 25 ans dans un accident d'hélicoptères en Argentine, seront célébrées mercredi dans sa ville natale de Nice dans l'intimité, a indiqué samedi sa famille.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire