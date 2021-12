Paris (AFP). Circulation alternée et gratuité des transports lundi à Paris

La circulation alternée sera mise en place lundi à Paris en raison de la persistance de la pollution aux particules dans la capitale, a annoncé samedi la maire Anne Hidalgo (PS). En outre, la gratuité des transports en Ile-de-France, instaurée samedi, est prolongée pour dimanche et lundi, a-t-elle indiqué, ainsi que le président de la région, Jean-Paul Huchon (PS). "Lundi, les véhicules impairs seront autorisés à circuler, ainsi que tous les véhicules propres, notamment électriques et hybrides, et les véhicules transportant plus de 3 personnes", a précisé la maire de Paris dans un communiqué. Cette mesure a été mise en oeuvre seulement deux fois: en 1997 lors d'un pic d'ozone et le 17 mars 2014 lors d'une pollution persistante aux particules. "Je me réjouis que l'Etat ait accepté de mettre en place lundi la circulation alternée, que je demandais depuis plusieurs jours", a écrit Anne Hidalgo sur Twitter. La décision a été actée lors d'une réunion de travail entre les services de la préfecture et de la ville, selon son communiqué. En fin de matinée samedi, Airparif a annoncé que le seuil d'alerte (80 microgrammes par m3) pourrait à nouveau être dépassé dans la journée. Pour dimanche, la concentration en particules devrait baisser mais encore dépasser le seuil d'information (50 microgrammes), selon l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air. Vendredi soir, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal avait indiqué que "la circulation alternée" serait "mise en oeuvre lundi, sauf s'il y a une baisse manifeste de pollution samedi et dimanche". - Limiter l'activité - En outre, "afin de faciliter le déplacement des Franciliens, le STIF (Syndicat des transports d'Ile-de-France) appliquera la gratuité des transports collectifs en Ile-de-France", selon le communiqué de la mairie. Enfin, a précisé Anne Hidalgo, "avec mon adjoint aux transports, Christophe Najdovski (EELV, ndlr), nous maintiendrons également les mesures qui relèvent de la compétence de Paris et que nous avons enclenchées dès le début de l?épisode de pollution: le stationnement résidentiel gratuit, 1h d?Autolib? gratuite pour les abonnés un jour et l?abonnement à la journée à Vélib? qui permet d?utiliser le service gratuitement pour une durée de 30 minutes par trajet. Nous y ajouterons la gratuité du stationnement rotatif pour les véhicules pairs". "Des messages de prévention sanitaire seront à nouveau diffusés sur les panneaux lumineux de la Ville et sur paris.fr, afin d?inciter les personnes fragiles à limiter leurs activités durant toute la durée de cet épisode de pollution". Mme Hidalgo et M. Huchon ont chacun appelé à une simplification de la procédure sur la circulation alternée. Dans une lettre adressée vendredi à Manuel Valls, Anne Hidalgo avait demandé que l'arrêté interpréfectoral qui régit la mise en oeuvre de cette mesure exceptionnelle soit "revu afin de rendre automatique la mise en place de la circulation alternée, dès lors que le seuil d'alerte est atteint le jour même avec une nouvelle prévision pour le lendemain, ou bien dès lors que le phénomène de pollution est considéré comme persistant". De même, dans son communiqué, Jean-Paul Huchon estime "qu'une évolution et une clarification de la réglementation actuelle en cas de pic de pollution atmosphérique apparaît aujourd'hui plus que nécessaire". "J'ai déjà eu l'occasion d'alerter plusieurs fois la ministre de l'Ecologie, de l'environnement et de l'énergie à ce sujet depuis l'épisode de pollution que nous avions connu en mars 2014", ajoute-t-il.

