Paris (AFP). Pollution: la circulation alternée ne sera pas reconduite mardi

Le dispositif de circulation alternée, mis en place lundi à Paris et dans sa proche banlieue, ne sera pas reconduit mardi, a annoncé à l'AFP Ségolène Royal, la ministre de l'Ecologie. "En raison d'une amélioration de la situation aujourd'hui et demain, la circulation alternée n'est pas reconduite mardi", a déclaré Mme Royal, saluant "le comportement citoyen des automobilistes qui ont compris la nécessité de cette mesure". Pour lundi, Airparif, chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoit un possible dépassement du seuil d'information (50 microgrammes/m3). La fourchette de prévision va de 40 à 55 microgrammes/m3. En revanche, la situation va s'assainir mardi en raison du retour de la pluie, annoncée pour la mi-journée par Météo-France et qui devrait "nettoyer les particules" dans l'atmosphère, selon Airparif. Dimanche, le seuil d'information n'a pas été dépassé, contrairement à ce qui était prévu, a indiqué Airparif. L'épisode de pollution aux particules touche l'agglomération parisienne et plusieurs régions du nord de la France depuis quasiment une semaine, en raison de conditions anticycloniques qui favorisent la stagnation de ces poussières ultra-fines, dangereuses pour la santé.

