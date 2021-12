Sanaa (AFP). Yémen: au moins 142 morts dans les attentats revendiqués par l'EI

Les attentats revendiqués par l'EI contre des mosquées au Yémen ont tué vendredi au moins 142 personnes et blessé au moins 351 autres, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère yéménite de la Santé. Ces attaques ont visé deux mosquées de la capitale Sanaa, dans lesquelles priaient notamment des membres de la puissante milice chiite des Houthis qui a pris le pouvoir dans la capitale, et une mosquée de Saada, ville du nord du pays et bastion des Houthis. Le précédent bilan faisait état de 77 morts.

