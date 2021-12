LOUCHATS (France) (AFP). Infanticide: cinq corps de nouveaux-nés retrouvés dans un congélateur

Bébés morts-nés puis dissimulés? Déni de grossesses suivi d'infanticides multiples? L'enquête se poursuivait vendredi pour tenter d'élucider la découverte macabre effectuée la veille dans une maison de Louchats (Gironde) où cinq corps de nouveaux-nés ont été trouvés par les gendarmes, dans un sac isotherme et un congélateur. Dans ce qui pourrait être la plus grave affaire d'infanticides depuis cinq ans en France, le Parquet de Bordeaux, qui ne souhaitait pas communiquer vendredi matin, devrait organiser une conférence de presse dans l'après-midi "pour faire le point sur cette affaire", a-t-il indiqué à l'AFP, sans pouvoir en préciser l'horaire. Le drame suscitait une vive émotion dans la population de cette tranquille bourgade agricole de 700 habitants, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, dans la forêt des Landes, où la plupart des villageois faisaient part de leur étonnement, a constaté une journaliste de l'AFP. "Je ne les connaissais pas très bien mais c'étaient des voisins sans histoires, je suis choqué par cette affaire", déclare Michel Olivier, retraité qui habite la maison située en face de celle du couple. "Lui, c'était un garçon charmant, très vaillant". "Elle, on la voyait pas très souvent, je ne l'ai jamais vue enceinte! C'est pour ça que j'ai été surpris", explique-t-il. "On est tous choqués, c'est un petit village, tout le monde se connaît", explique une villageoise, interrogée sur la place de l'église, entre le petit café du village et la mairie, dont les portes restaient fermées, le maire, Philippe Carrey, se refusant à toute déclaration.. C'est le père, un ouvrier agricole âgé de 40 ans, issu d'une famille nombreuse et implantée de longue date à Louchats, qui a donné l'alerte jeudi matin. En rentrant chez lui, un pavillon modeste situé à l'écart du centre du bourg, il avait découvert un sac isotherme renfermant le corps d'un nouveau-né et prévenu les gendarmes. - La mère aurait accouché seule - Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère, âgée de 35 ans et employée chez un pépiniériste, avait "vraisemblablement accouché seule à son domicile". De source proche du dossier, on indique qu'elle avait été hospitalisée après cette découverte au Centre hospitalier universitaire (CHU) Pellegrin à Bordeaux, pour subir "des examens gynécologiques et psychiatriques" mais ne semble pas "à ce stade avoir eu d'antécédents de troubles psychologiques". De même source, on précise qu'elle n'était toujours pas en état d'être entendue dans le cadre d'une garde à vue vendredi matin. Sans doute intrigués par ce sac isotherme utilisé pour placer le nouveau-né, les gendarmes avaient ensuite décidé de perquisitionner le domicile familial. Et, vers 19H55, ils trouvaient, dans un congélateur de la maison, les corps gelés de "quatre autres bébés". Les enquêteurs pourraient prochainement procéder à des fouilles sur le terrain de la maison pour s'assurer qu'aucun autre corps n'y est enterré. Placé en garde à vue, le père "est totalement abattu, affirme son incompréhension et n'a pas encore été informé de la découverte des quatre autres corps", expliquait-on jeudi soir de source proche du dossier. Les deux filles du couple, âgées de 13 et 15 ans, devaient être auditionnées dans la journée. Parallèlement, une autopsie devait être pratiquée vendredi pour déterminer dans quelles conditions les bébés sont nés et surtout s'ils sont nés viables ce qui sera déterminant pour la qualification de l'information judiciaire qui sera ouverte par le Parquet. - Grossesse inaperçue? - De nombreuses zones d'ombre subsistent dans cette affaire, notamment sur le fait de savoir si la grossesse de la mère, décrite par beaucoup comme menue et "toute maigrichonne, à peine 50 kg", a pu passer inaperçue. "On ne l'avait pas revue depuis très longtemps", assure un habitant, une autre soulignant que "c'est lui qui venait le dimanche faire les courses". "Je l'ai vue à une fête il y a trois semaines", affirme à l'AFP un proche du père. La femme présentait-elle des signes de grossesse? "Rien, rien du tout!", répond-il, ajoutant: "C'est triste pour elle, c'est surtout elle qui est à plaindre". Si elle est confirmée, il s'agirait de la plus grave affaire d'infanticides en France depuis 2010, avec la découverte de huit bébés tués à Villers-au-Tertre (Nord) par leur mère, Dominique Cottrez. Cette aide-soignante attend, en liberté, d'être rejugée, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant annulé son renvoi devant une Cour d'assises. Dominique Cottrez affirme avoir agi parce qu'elle était persuadée que ses enfants étaient nés d'un inceste dont elle avait été victime. L'affaire de bébés congelés la plus médiatisée avait éclaté en 2006, quand Jean-Louis Courjault, ingénieur expatrié à Séoul, en Corée du Sud, avait découvert les corps de deux nouveaux-nés dans son congélateur. Sa femme, Véronique, écrouée à Tours, avait alors avoué un autre infanticide, en 1999, en Charente-Maritime. Elle a été condamnée à huit ans d'emprisonnement en juin 2009 et libérée en mai 2010. L'affaire avait mis en lumière un phénomène jusqu'alors peu connu du grand public: le déni de grossesse.

