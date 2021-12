Paris (AFP). Gironde: cinq bébés retrouvés morts dans une maison

Les corps de cinq bébés ont été retrouvés dans une maison à Louchats (Gironde), dont quatre dans un congélateur, dans ce qui semble être la plus grave affaire d'infanticide en France depuis cinq ans, a-t-on indiqué à l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information d'iTELE. Un premier corps de nouveau-né avait été retrouvé jeudi matin vers 07H30 par son père, âgé de 40 ans, dans un sac isotherme, dans la maison familiale, avait-on indiqué à l'AFP en début de soirée de source proche de l'enquête, confirmant une information de Sud Ouest. Les gendarmes ont "découvert au cours des perquisitions quatre autres corps de bébés en plus du nouveau-né retrouvé en début de matinée", a indiqué la source proche du dossier. Ces quatre derniers corps se trouvaient dans un congélateur. La mère, âgée de 35 ans, qui a "vraisemblablement accouché seule à son domicile", a été hospitalisée au Centre hospitalier universitaire (CHU) Pellegrin à Bordeaux, pour subir "des examens gynécologiques et psychiatriques". Elle "ne semble pas à ce stade avoir eu d'antécédents de troubles psychologiques", avait-on précisé de même source. Le père, âgé de 40 ans, a été placé en garde à vue, a-t-on précisé en fin de soirée de source proche du dossier. Le couple a deux filles âgées de 13 et 15 ans et travaillait, selon les premiers éléments d'enquête, dans le milieu agricole, menant une vie normale. La commune de Louchats est située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, dans la forêt des Landes. L'infanticide le plus grave survenu en France remonte à 2010 avec la mort de huit bébés tués par leur mère à Villers-au-Tertre (Nord).

