Toulouse (AFP). L'hommage aux victimes de Merah se mue en mobilisation contre l'obscurantisme

Toulouse honorait jeudi avec ferveur les sept victimes de Mohamed Merah, il y a trois ans à Toulouse et Montauban, où l'hommage s'est mué en mobilisation contre "l'obscurantisme", face à la multiplication des attentats des derniers mois, de Paris à Tunis. Deux mois à peine après la tuerie de Charlie Hebdo et celle de l'Hypercacher de Paris, qui ont fait 17 morts parmi les tenants de la liberté d'expression et les juifs parisiens, ce sont une vingtaine de touristes européens qui sont morts mercredi dans le musée du Bardo à Tunis, sous les balles de jihadistes. "Ils sont la mort, nous sommes la vie; ils sont la nuit, nous sommes le jour; nous continuons debout, fiers de vivre en France, d'être républicains, juifs, démocrates", résumait jeudi matin une mère d'élève, Myriam, à l'issue de la cérémonie organisée à l'école juive Ozar Hatorah (rebaptisée Ohr Torah) en hommage aux trois enfants juifs et au père de deux d'entre eux, tués par Merah le 19 mars 2012. Mohamed Merah, un jeune délinquant toulousain de 23 ans, s'était lancé dans une série d'attentats jihadistes. Il avait successivement tué un militaire le 11 mars 2012 à Toulouse puis deux autres à Montauban le 15, avant d'attaquer l'école juive à l'heure de la rentrée, le 19 mars. Dans une interview exclusive pour France Inter, Yaacov Monsonego, directeur de l?école Ohr Torah et père de Myriam, tuée à 8 ans, souligne que "l'âme de l?école est toujours là". "On ne perçoit pas d?inquiétude chez les enfants. Je n'ai pas entendu dire que des parents aient retiré leurs enfants par peur des attentats. Sur les 25 membres du corps professoral ? non juif dans sa totalité ? pas un seul n?a quitté l'établissement", dit-il. Le climat est "beaucoup plus lourd" pour ce troisième anniversaire que lors du deuxième, a dit la présidente régionale du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), Nicole Yardeni, tout en soulignant que cette journée devait porter un message de "mobilisation contre l'obscurantisme" et "d'espoir dans la vie". "Il y a une prise de conscience que ce qui est attaqué c'est la civilisation, et que les défenseurs de la démocratie - et les juifs en font partie - doivent s'affronter à ceux qui veulent détruire les valeurs de liberté", a-t-elle souligné. - Le combat passe par l'école - La ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ont apporté leur pierre à ce combat jeudi après-midi en visite à une école d'Eaunes (Haute-Garonne), au sud de Toulouse. "Il faut apprendre à nos enfants le respect des autres", a déclaré Mme Vallaud-Belkacem, peu après une intervention de Latifa Ibn Ziaten, mère de la première victime de Merah, venue justement "faire passer le message du vivre ensemble" à 25 élèves de CM2. Les deux ministres ont ensuite participé à Toulouse à un dépôt de gerbes silencieux à la mémoire des victimes, au côté du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (UMP), et de Nicolas Sarkozy, chef d'Etat au moment des meurtres. Ils ont également signé une "Charte de la fraternité", paraphée par les représentants toulousains de six grandes religions. "Cette charte est une magnifique occasion de tracer un chemin", a souligné Bernard Cazeneuve en ajoutant: "C'est notre projet commun, c'est par la République qu'on combattra la haine. Elle doit être forte dans ses valeurs, toujours debout". La journée de commémoration devait se terminer dans la célèbre salle La Halle aux Grains avec une intervention de Bernard Cazeneuve, peu après la présentation en conseil des ministres d'un projet de loi visant à renforcer le renseignement antiterroriste. Nicolas Sarkozy devait également prendre la parole. Le rassemblement rendra notamment hommage aux quatre morts de l'école juive, ainsi qu'aux trois parachutistes, dont deux musulmans, assassinés les 11 et 15 mars à Toulouse et Montauban. Mais, au-delà de ces victimes, souligne la représentante du Crif, "l'hommage sera rendu à toutes les victimes du terrorisme jihadiste". Le Crif et le consistoire israëlite ont informé que Bernard Henri-Levy interviendrait en clôture de la cérémonie sur le thème: "Nommer et identifier la barbarie".

