Paris (AFP). C1: tarif standard pour Ibra, plus cher pour Aurier

Zlatan Ibrahimovic a écopé d'un match de suspension infligé par l'UEFA après son carton rouge contre Chelsea, et ne manquera donc que le quart de finale aller du PSG en Ligue des champions, alors que son coéquipier Serge Aurier a pris trois matches pour ses insultes sur les réseaux sociaux. Lors de sa séance de jeudi, l'instance disciplinaire de l'UEFA a infligé le minimum au buteur superstar mais a été intransigeante avec le défenseur remplaçant, dans deux cas totalement différents. Pour "Zlatan", c'était du classique, puisqu'il fallait juger la peine liée à son expulsion en 8e de finale retour de C1 à Chelsea (2-2 a.p.; aller: 1-1). Au bout d'une demi-heure de jeu à Stamford Bridge, l'attaquant de 33 ans avait taclé le milieu Oscar en le percutant à la cheville droite. L'arbitre, le Néerlandais Bjorn Kuipers avait sorti le carton rouge. Oscar avait ensuite repris le match normalement. Le geste semblait moins dangereux que celui qui avait également valu une expulsion à "Ibra" il y a deux ans, contre Valence en 8e de finale aller (2-1), sanctionnée de deux matches de suspension, réduits à un seul en appel. "J'espère qu'il ne sera pas trop sanctionné pour montrer à tout le monde qu'il reste un joueur formidable", avait avancé son entraîneur Laurent Blanc jeudi en début d'après-midi, avant l'annonce. Le buteur suédois va maintenant être évoqué en France par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi soir dans un autre dossier, celui de ses insultes proférées dimanche après la défaite à Bordeaux (3-2) en L1. "En quinze ans, je n'ai jamais vu un tel arbitre. Dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG", avait lancé le colosse tatoué (1,95 m; 95 kg), ajoutant un "putain de trou du cul!". S'il est convoqué pour la séance du 9 avril, il risque jusqu'à quatre matches de suspension en France pour ses propos "insultants ou grossiers" envers un officiel en dehors du terrain. - Aurier, une première - Pour Aurier, la décision est inédite: c'est la première fois que l'UEFA sanctionne un joueur pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. Forfait sur blessure à Chelsea, le latéral ivoirien avait diffusé sur sa page Facebook une vidéo, juste après la qualification parisienne, où on le voyait exulter devant sa télévision au coup de sifflet final en hurlant: "Ici c'est Paname, arbitre sale fils de pute". Il l'avait également qualifié par écrit de "tête de chou-fleur". Aurier a ensuite présenté ses excuses. "Je demande pardon à M. Kuipers, à ses assistants ainsi qu'à tous les arbitres pour ma réaction après le match à Chelsea", a-t-il twitté mardi. "Ce n'est évidemment pas cette image négative que je veux renvoyer, poursuivait-il. Ma passion pour le football et ma frustration d'être blessé pour un tel match ont entraîné ma réaction, qui n'avait pas lieu d'être. Le travail des arbitres n'est pas facile, je regrette sincèrement".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire