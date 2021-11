Paris (AFP). Equipe de France: Fekir appelé pour la 1re fois, Pogba forfait

L'attaquant de Lyon Nabil Fekir a été appelé jeudi pour la première fois en équipe de France pour les amicaux contre le Brésil et le Danemark, les 26 et 29 mars, alors que le milieu Paul Pogba est forfait. La convocation du prodige de l'OL (21 ans) dans cette liste de 23 joueurs était attendue depuis l'annonce de son choix pour les Bleus au détriment de l'Algérie, le 10 mars. Fekir, révélation de la saison en Ligue 1 (11 buts, 7 passes décisives en L1), avait expliqué au journal L'Equipe avoir opté pour la France après une conversation avec le sélectionneur Didier Deschamps. Pogba est en revanche indisponible depuis sa sortie sur blessure (cuisse droite) avec la Juventus Turin en 8e de finale retour de la Ligue des champions à Dortmund, mercredi soir. Yohan Cabaye étant lui aussi sur le flanc (genou) au milieu, Maxime Gonalons, leader de L1 avec Lyon, et Geoffrey Kondogbia, qualifié pour les quarts de finale de la C1 avec Monaco, en profitent pour suivre les habituels Blaise Matuidi, Moussa Sissoko et Morgan Schneiderlin. Le reste de la liste est marquée par les retours de blessure des défenseurs Mamadou Sakho, Laurent Koscielny et Patrice Evra, ainsi que de l'attaquant Olivier Giroud, qui n'était plus réapparu sous le maillot français depuis le quart de finale du Mondial-2014 perdu face aux futurs champions du monde allemands (1-0). Le rétablissement de Sakho va permettre à Deschamps d'aligner de nouveau sa charnière centrale fétiche Sakho-Varane. Le jeune Kurt Zouma, souvent aligné par Jose Mourinho à Chelsea, accompagne Sakho, Varane et Koscielny chez les défenseurs axiaux. En attaque, outre Fekir et Giroud, le sélectionneur a rappelé les intouchables Karim Benzema, Antoine Griezmann et Mathieu Valbuena avec Alexandre Lacazette, le meilleur buteur de L1 (23 buts), et Dimitri Payet, qui maintient son rang à Marseille. A droite de la défense, la blessure de Mathieu Debuchy (épaule droite) oblige le sélectionneur à maintenir sa confiance à Bacary Sagna et Christophe Jallet. A gauche, l'inamovible Patrice Evra aura à ses côtés Benoît Trémoulinas. Les jeunes Lucas Digne et Laywin Kurzawa, en très nette perte de vitesse, sont logiquement absents. Chez les gardiens, Deschamps reconstitue le trio Lloris-Mandanda-Ruffier avec le retour de blessure du portier stéphanois. Liste des 23 joueurs retenus jeudi par Didier Deschamps pour les matches amicaux de l'équipe de France contre le Brésil le 26 mars au Stade de France et contre le Danemark le 29 mars à Saint-Etienne: Gardiens: Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Marseille), Stéphane Ruffier (Saint-Etienne) Défenseurs: Patrice Evra (Juventus Turin/ITA), Christophe Jallet (Lyon), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Bacary Sagna (Manchester City/ENG), Mamadou Sakho (Liverpool/ENG), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Benoît Trémoulinas (FC Séville/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG) Milieux de terrain: Maxime Gonalons (Lyon), Geoffrey Kondogbia (Monaco), Blaise Matuidi (Paris SG), Moussa Sissoko (Newcastle/ENG), Morgan Schneiderlin (Southampton/ENG), Dimitri Payet (Marseille) Attaquants: Mathieu Valbuena (Dynamo Moscou/RUS), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Lyon), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal/ENG)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire