Metz (AFP). Euro-2016: la France termine en force sa préparation

La France a terminé sa préparation à l'Euro-2016 à domicile en battant l'Ecosse 3 à 0 (doublé de Giroud 8e, 35e, et but de Koscielny, 40e), samedi, à Metz, et finit donc invaincue ses ses matches amicaux.