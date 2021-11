Marcoussis (France) (AFP). XV de France: Lopez s'est entraîné, avant de débuter?

Ménagé mardi, l'ouvreur du XV de France Camille Lopez s'est entraîné mercredi, à la veille de l'annonce de l'équipe appelée à défier l'Angleterre samedi dans le Tournoi des six nations. Lopez, victime d'un coup à un genou contre l'Italie, sera-t-il reconduit à son poste après sa prestation mitigée dimanche (29-0), où cèdera-t-il sa place à Jules Plisson, qui l'a avantageusement remplacé à Rome? C'est l'une des principales questions auxquelles répondra le manager des Bleus Philippe Saint-André jeudi (10h00) en dévoilant la composition pour le "Crunch" à Twickenham. Après une journée de mardi essentiellement axée sur la récupération, l'entraînement collectif de mercredi matin, précédé d'une séance séparée entre avants et trois-quarts, a sans doute permis de lever le voile sur cette interrogation. Il s'est cependant déroulé à huis clos avant une séance de musculation l'après-midi. La Fédération française a néanmoins mis en ligne quelques photos de cette séance collective, avec Lopez parmi les titulaires potentiels sur l'une d'elles Plus que quelques clichés choisis, les dernières déclarations de Saint-André, qui a installé Lopez à l'ouverture depuis novembre, donnent quelques indications. Or, interrogé lundi sur un éventuel changement d'ouvreur, Saint-André a déclaré que "Camille (avait) démontré (en Italie) sa force mentale" en se ressaisissant après un début de match raté. - Domino favori, Goujon ou Picamoles? - Comme à Rome, Lopez devrait donc former à Twickenham la charnière, en compagnie de Sébastien Tillous-Borde, qui s'est également entraîné normalement mercredi, après avoir été aussi préservé la veille en raison d'un mollet gauche douloureux. La ligne de trois-quarts devrait aussi être reconduite après avoir plutôt donné satisfaction en Italie, particulièrement Scott Spedding, qui devrait donc conserver son poste à l'arrière aux dépens de Brice Dulin. Devant, Thomas Domingo devrait remplacer au poste de pilier gauche Eddy Ben Arous, forfait sur blessure, plutôt que Vincent Debaty, qui devrait une nouvelle fois surgir du banc pour apporter sa puissance. Autre cas que l'encadrement tranchera jeudi, celui du poste de numéro 8. Faut-il de nouveau faire confiance Loann Goujon? Sa performance plutôt convaincante dimanche, pour sa première titularisation, plaide en faveur du Rochelais. Mais le staff pourrait être tenté de tester d'entrée Louis Picamoles, de retour en Bleu après quasiment neuf mois d'absence. Les Bleus partiront vendredi à 30 joueurs pour Londres. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné samedi à 18h00 à Twickenham. Le XV de France a une chance mathématique de remporter le Tournoi à condition de s'imposer par au moins 8 points d'écart et de compter sur les défaites de l'Irlande en Ecosse et du pays de Galles en Italie. Mais l'Angleterre, actuellement première du classement, part favorite. Le XV de départ probable: Spedding - Huget, Fickou, Mermoz, Nakaitaci - (o)Lopez (ou Plisson),(m) Tillous-Borde - Le Roux, Goujon (ou Picamoles),Dusautoir (cap) - Maestri, Flanquart - Mas, Guirado, Domingo (ou Debaty) Remplaçants probables: Debaty (ou Domingo), Kayser, Slimani, R. Taofifenua, Chouly, Kockott, Plisson (ou Lopez), Bastareaud

