Londres (AFP). Six nations: pour Saint-André On a vu la vraie équipe de France

Le manager Philippe Saint-André a dit dimanche avoir vu "la vraie équipe de France", jouant "sans frein", la veille en Angleterre dans le Tournoi (35-55), à six mois de la Coupe du monde de rugby qui "commence aujourd'hui". "Hier, on a vu la vraie équipe de France, qui jouait sans frein, s'investissait, bossait ensemble et ne renonçait pas. Il y a des choses positives sur les deux dernières semaines", a déclaré "PSA" en clôture du Tournoi, que le XV de France a achevé à la quatrième place. "Ce qui m'a plu c'est que les joueurs ont joué au rugby, sont rentrés dans les intervalles à pleine vitesse, ont montré de la conviction, se sont fait des passes. Cela a été un match plein. Tu gagnes ou tu perds, mais sur l'investissement collectif et individuel il n'y a rien dire", a-t-il ajouté. Lors de ce "Crunch" échevelé, le temps de jeu effectif a ainsi été d'"environ 42 minutes", avec 12 essais marqués (7 pour l'Angleterre, 5 pour la France). "On a confiance en les joueurs, qui ont montré du caractère et énormément de qualités et de volonté. Pour rattraper notre retard, cela va être +commando+, du gros travail et beaucoup d'investissement. La Coupe du monde commence aujourd'hui, je leur ai dit", a poursuivi Saint-André, qui dévoilera le 19 mai sa liste de 36 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde (18 septembre-31 octobre). - 'Plus armés depuis novembre' - D'ici là, "PSA" et son encadrement ont identifié plusieurs axes de travail, "tous ces petits détails" à améliorer. "Je nous sens plus armés depuis novembre, sincèrement. On est capables de rivaliser contre toutes les équipes. Après, il faut qu'on s'améliore dans la maîtrise collective, la lucidité, les duels en l'air, même si hier on a été très bons." Le principal problème, récurrent, reste aux yeux de l'encadrement celui de l'efficacité dans l'exercice des tirs au but. A Twickenham, les Bleus ont ainsi laissé échapper 12 points au pied: "C'est notre mal depuis le début du Tournoi et l'année dernière." "Mais je suis sûr et persuadé qu'avec encore plus d'investissement et de travail on va y arriver. Mais il faut être capable de jouer des matches à haute intensité, de se mettre dans le rouge et de faire le geste juste au bon moment." "PSA" ne veut par ailleurs se "fermer aucune porte" en terme de joueurs, et de buteur notamment, avant sa liste. Il "pense élargir le staff avec trois personnes" en vue du Mondial, "mais cela doit d'abord être validé par la Fédération française de rugby".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire