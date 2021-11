Contrôle technique : l’inévitable étape

Votre véhicule est alors étudié sous tous ses aspects, afin de vérifier 124 points de contrôle, dont 66 peuvent être soumis à une contre-visite. “Le plus souvent, ce sont les feux stop mal réglés qui posent problème”, observe Serge Devillard , gérant de l’agence Securitest, située en centre-ville de Caen, rue de la gare. “Nous notons aussi souvent une dissymétrie au niveau du freinage.”

20% : c’est le taux de voitures refoulées au contrôle technique

Freinage, direction, visibilité, éclairage et signalisation, liaison au sol, structure et carrosserie, équipements, organes mécaniques et pollution sont les champs d’étude incontournables pour les spécialistes. Et s’il est facile de se rendre compte qu’un feu ne marche plus, il est beaucoup plus difficile d’apprécier seul, la pollution produite par son véhicule. Un appareil adapté est indispensable.

Pas moins de 20% des voitures qui se présentent au contrôle technique n’obtiennent pas la précieuse vignette qui leur permet de repartir pour deux ans. Les propriétaires doivent alors remplacer les pièces défectueuses auprès de leur garagiste ou constructeur, avant de repasser un nouveau test.

“Il m’arrive aussi d’avoir des clients qui viennent passer un contrôle technique pour s’assurer que les pièces à changer sur demande de leur garagiste relèvent bien d’une nécessité incontournable”. Un contrôle technique coûte environ 65 €. Lorsque le devis du garagiste est élevé, la dépense peut s’avérer réellement intéressante.