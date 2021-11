Lausanne (AFP). Nucléaire: les Etats-Unis et l'Iran négocient dans un climat d'incertitude

Les Etats-Unis et l'Iran négociaient mardi sur le programme nucléaire de Téhéran, Washington se montrant sceptique sur les chances de boucler un accord politique ces prochains jours alors que Téhéran affirmait que "90% des questions techniques" étaient réglées. Après 12 ans de tensions entre l'Iran et les Occidentaux et 18 mois de pourparlers intenses, la République islamique et les grandes puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France, et Allemagne) se sont donné jusqu'au 31 mars pour sceller un règlement politique qui garantirait que l'Iran n'aura jamais la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions. Après des négociations tous azimuts lundi -- américano-iraniennes à Lausanne et euro-iraniennes à Bruxelles -- MM. Kerry et Zarif étaient encore enfermés depuis mardi matin dans un palace de la ville suisse. Ils sont épaulés par le ministre américain de l'Energie Ernest Moniz et le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi. Lors d'une suspension des discussions, M. Salehi a affirmé à la télévision publique de son pays être "parvenu à un accord sur 90% des questions techniques lors des discussions avec Ernest Moniz". Il ne reste "des différences (que) sur une seule question majeure", a-t-il assuré. Une déclaration optimiste sur les points "techniques" de l'accord en négociation et qui tranche avec le scepticisme exprimé par Américains et Européens quant aux chances de conclure dans les jours qui viennent. "Nous avons à coup sûr fait des progrès" mais "il nous reste des sujets difficiles", a ainsi mis en garde un haut responsable américain. "Il y encore du chemin", a-t-il insisté, évoquant des divergences sur des domaines "techniques" mais sans entrer dans les détails. "L'Iran doit encore faire des choix très difficiles () afin de répondre aux importantes préoccupations qui subsistent sur son programme nucléaire", avait déjà prévenu lundi soir un autre responsable américain. Interrogé sur la possibilité d'aboutir d'ici la fin de cette semaine et au plus tard le 31 mars, il avait répondu: "Très franchement, nous ne savons toujours pas si nous le pourrons". "Il y a eu des avancées mais il reste des points importants qui ne sont pas réglés", avait également souligné à Bruxelles le chef de la diplomatie française Laurent Fabius, dont le gouvernement est considéré comme le plus dur du 5+1 à l'égard de Téhéran. - Divergences - Les directeurs politiques des pays du 5+1 et de l'Iran doivent se retrouver mercredi à Lausanne. On ne sait pas en revanche si les ministres des Affaires étrangères viendront cette semaine rejoindre MM. Kerry et Zarif. A la suite d'un règlement provisoire de novembre 2013, le 5+1 et l'Iran ont repoussé par deux fois la date butoir pour un accord définitif. Washington a prévenu qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation. En cas d'entente politique d'ici au 31 mars, les grandes puissances et Téhéran sont convenus de finaliser d'ici au 30 juin/1er juillet tous les détails techniques. Le premier document de quelques feuillets fixerait les grands chapitres pour garantir le caractère pacifique des activités nucléaires iraniennes. Il établirait aussi le principe du contrôle des infrastructures de l'Iran, la durée de l'accord et le calendrier d'une levée progressive des sanctions. Sur ce point précis, Téhéran et les 5+1 sont en désaccord. L'Iran voudrait une levée en une seule fois de mesures punitives prises par l'ONU, les Etats-Unis et l'UE, qui l'étouffent économiquement et l'isolent diplomatiquement. Il semble y avoir aussi divergence sur la durée de l'accord et sur la période dite de "breakout" qui laisserait assez de temps au 5+1 pour réagir si l'Iran violait ses engagements. Autre point de discorde, la capacité d'enrichissement d'uranium qui serait laissée à l'Iran et donc le nombre de centrifugeuses. Dans le flou des négociations, on ne sait pas si ces aspects "techniques" figureraient dans un document politique fin mars ou seraient renvoyés à un texte final fin juin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire