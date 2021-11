Grenoble (AFP). Le restaurant du chef étoilé Marc Veyrat en Haute-Savoie en proie à un incendie

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans le restaurant du célèbre chef français Marc Veyrat à Manigod (Haute-Savoie) et il était toujours en cours en milieu de matinée, a-t-on appris auprès des pompiers, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Selon les premières constatations, le feu s'est déclaré vers 02H00 du matin dans la buanderie de La Maison des Bois et les pompiers étaient toujours occupés vers 11H00 à circonscrire le feu qui consumait la toiture de cet établissement de luxe. "Le feu est désormais éteint à l'intérieur du restaurant", ont-ils précisé. Selon la gendarmerie, qui mène une enquête sur place pour déterminer l'origine du sinistre, le feu aurait d'abord gagné les cuisines et la salle du restaurant, où du mobilier d'art a été détruit. L'incendie s'est ensuite rapidement propagé à la toiture de ce chalet de bois et de pierres édifié à 1.800 mètres d'altitude au col de la Croix-Fry, sur les alpages des parents de Marc Veyrat. Sa structure est "toujours debout" mais les dégâts sont importants, selon la même source. "C'est une vie et une pièce du patrimoine culturel français qui vient de flamber", a déploré Marc Veyrat, joint par l'AFP, se disant "très affecté". "Les experts pensent que l'origine de l'incendie est électrique", a-t-il ajouté. "Ce n'était pas seulement un restaurant, mais aussi un musée d'art populaire où étaient exposés des meubles du patrimoine de la région. C'est douloureux mais je suis un combattant. Je reviendrai", a assuré le chef multi-étoilé au grand chapeau noir. Marc Veyrat estime que "six mois de fermeture" seront nécessaires pour mener des travaux de réabilitation de cet établissement classé Relais et Châteaux, qu'il avait ouvert en 2013 après quatre ans d'absence des fourneaux en raison d'un grave accident de ski. "Le feu reste difficile à maîtriser en raison de la structure du toit et de la présence de 80 cm de neige sur la toiture. Nous avons été obligés de tronçonner et de démonter le toit pour accéder à l'incendie", ont ajouté les pompiers. Une soixantaine de soldats du feu étaient sur place, ainsi qu'une entreprise de charpente pour permettre aux pompiers d'accéder au foyer. Ouvert en septembre 2013, "La Maison des Bois", qui emploie 23 personnes, a obtenu cinq étoiles du label officiel d'Atout France en octobre dernier.

