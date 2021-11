Port-au-Prince (AFP). Haïti annonce des élections pour la seconde moitié de 2015

Le gouvernement haïtien a annoncé dimanche que des élections locales, législatives et présidentielle auraient lieu en 2015, après des années d'incertitude politique dans ce pays des Caraïbes. Le premier tour des élections législatives aura lieu le 9 août, le 25 octobre se tiendront le second tour des législatives, le premier tour de la présidentielle et les élections locales, et un éventuel second tour de la présidentielle aura lieu le 27 décembre, a annoncé dans un communiqué le ministère de la Communication. Le président haïtien Michel Martelly s'engage à "faciliter des élections libres, crédibles, indépendantes, transparentes et ouvertes", ajoute le ministère. Il n'y a pas eu d'élections depuis trois ans et le mandat du Parlement a expiré en janvier dernier, ce qui a laissé M. Martelly en position de dirigeant unique de Haïti, un pays appauvri où de violentes manifestations de rue ont parfois lieu. M. Martelly a tenté de calmer la situation en nommant Premier ministre un responsable de l'opposition, Evans Paul, et en signant un accord sur la tenue d'élections d'ici la fin de l'année. Des opposants de M. Martelly, un chanteur populaire devenu homme politique, l'accusent d'avoir manipulé la crise pour provoquer l'effondrement du Parlement afin de gouverner par décrets - comme l'ont fait les dictateurs qu'a connus Haïti dans le passé. Le camp du président réplique en accusant l'opposition d'avoir saboté les tentatives d'organiser des élections en refusant de voter une nouvelle loi qui créerait une commission électorale chargée de surveiller les scrutins. La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par le risque que la crise politique n'entrave les efforts de reconstruction lancés à Haïti après le séisme dévastateur de 2010.

